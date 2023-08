Unelco y los viejos generadores gomeros: ¡Poco nos pasa!

Pero en fin, esa es nuestra historia y nuestra realidad mediática, política y judicial. ¿Cómo si no se puede justificar que todo un presidente del Cabildo gomero diga que esos generadores se tenían que haber sustituido hace 10 años y aquí no pase nada? Don Evaristo diría, sin duda, que eso nos son infraestructuras y que no le afecta el 350 del Código Penal. Pero un Evaristo solo no basta para que estos acontecimientos se sigan repitiendo una y otra vez como si tal cosa en Canarias.

El malogrado Ángel Isidro Guimerá lo dejó claro en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz que montó Zerolo por aquello de los numeritos a los que tan aficionado fue, el 350 era (y yo creo que es aunque no soy jurista) aplicable perfectamente a estos abandonos injustificables en el mantenimiento de infraestructuras básicas, pero nadie da el paso. La Audiencia, en la respuesta a nuestro recurso, dejó claro también que era perfectamente aplicable si se demostraba algo que estaba perfectamente demostrado, que las torres estaban podridas. ¿Pero quién iba a seguir con eso? ¿Yo, al que el tal Evaristo consiguió amedrentarme -ni me había personado y me condenó en costas- hasta tal punto de que hoy, aunque vea salir al tipo con el cuchillo ensangrentado de la escena del crimen, ni se me ocurre denunciar a nadie? ¿Saben por cuánto me podía haber salido el chiste de cumplir con un deber ciudadano en el caso de que hubiera prosperado la absurda condena en costas? En fin...

La condena de don Evaristo fue en 2007 y la Audiencia resolvió a mi favor en 2011 y hombre, uno no es que soñara con eso pero fueron unos añitos de incertidumbre. Qué necesidad poner en peligro hasta a la familia... Que ardan generadores, que caigan torres o que se repitan los ceros energéticos con total impunidad que a mi me la refanfinfla, a poder que yo pueda por esa mierda no paso más y menos a pecho descubierto.

Ahora toca que los políticos, sumisos completamente ante estas multinacionales de las puertas giratorias y que financian medios y campañas, hagan sus numeritos y pongan cara de indignados cuando no sólo no van a hacer nada, en todo caso tirar de nuestros impuestos para «ayudar» a estas pobre compañías arruinadas que se reparten miles de millones de beneficios, sino aprovecharán la ocasión para tomarnos el pelo a todos una vez más. Ocurrió en el 2005 (Tenerife), 2018 (La Palma), 2019 (Tenerife), 2020 (Tenerife)... y ha vuelto a ocurrir en La Gomera. Y Casimiro dice que en menos de un año caerá Gran Canaria también. Hombre él lo dice para dar ánimos a su pueblo, y que no se piensen que los tiene en el tercer mundo, pero sus razones técnicas tendrá supongo.

Después vendrán las multas millonarias que, primero, para Unelco-Endesa (multinacional del Gobierno italiano que hasta que cayó en manos de Aznar y su compañero de pupitre era nuestra) son el chocolate del loro y además una cosa es cuando se anuncia la sanción, que ya verán ustedes los titulares, pero lo que nunca te cuentan es si después de los recursos pertinentes se ingresa un céntimo. De eso no nos enteramos nunca. Pero en fin, esta es la realidad que tenemos y por el momento no aparece en el horizonte alternativa política alguna, desde luego los fiscales también están a otras cosas como cuando un jugador del Tete le dio una cachetada a un compañero en un entreno que se lanzaron sobre él de oficio, que nos hagan pensar que podemos avanzar en algo en lo que a modernización de esta tierra se refiere. Difícil, mucha corrupción a todos los niveles.

