Segundo incendio que destruye por completo la mayor planta de compostaje de Tenerife

Sí, la mayor planta de compostaje no es pública sino privada, se llama 'Suna 2000' y está en la zona de Oroteanda, en frente de la Shell de la TF-1 y junto a la balsa de Balten que regula las aguas depuradas de Santa Cruz que llegan al Sur para regar plataneras en Las Galletas y demás. Y sí, los medios no lo cuentan pero ya ardió tal cual en 2009, año en el que se aprobó el PTEOR (plan de residuos) que debió acabar con todas estas precariedades y poner orden en los restos de poda y en el compostaje en general hasta con cuatro plantas públicas, pero de eso 15 años después no hay nada. Asunto del que, por cierto, nadie chista tampoco.