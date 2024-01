¿Qué pasa en otros países (menos reaccionarios) con la vivienda vacía?

Parece ser que el propietario en este último caso es el fondo buitre Coral Homes SL, el mayor tenedor de vivienda privada de Canarias, del que posee un 20% CaixaBank (conviene aclarar que el Estado posee hoy una participación en CaixaBank por valor de 5.396 millones de euros, luego, técnicamente, es el propio Estado Español el que está detrás y amparando esta agresión y estas conductas mafiosas). Y este es el día a día de esta tierra, esto es España y esta su colonia, Canarias. Mientras esto sucede, ya lo hemos visto y lo estamos denunciando, los planes del Gobierno de Canarias pasan por entregar más y más viviendas, con mil facilidades, exenciones fiscales, subvenciones y todo lo que haga falta a estos mismos empresarios especuladores privados, y liberalizar suelo rústico, agrícola, en desuso, para meter más y más cemento, cuando en Canarias tenemos 211.000 viviendas vacías, y la cesta de la compra más cara del mundo.

Con todo, no nos van a convencer, por mucho que lo repitan, por mucho que machaquen y culpabilicen al pobre de su desgracia, o por mucho que insistan con el mantra de la primacía de la sacrosanta propiedad privada. Pero como parece que es imposible por más que se explique, se argumente y se razone, que la gente entienda que no se puede sostener una situación como la de la vivienda en este país, con una quinta parte de las viviendas existentes vacías y medio país sin casas donde vivir, vamos a darnos una vuelta por lo que hacen en otros países con la vivienda vacía, tal vez así nos demos cuenta de la basura de normativas, políticas y costumbres que mantenemos aquí.

El caso más llamativo el de los Países Bajos, allí, la Ley Wet Kraken del año 2010, o Ley de Ocupación y de Vacantes, trata de dar uso a las viviendas vacías, y así, de entrada, en Holanda no hay acciones penales frente a la ocupación de vivienda cuando el edificio o inmueble haya estado desocupado o vacío por más de un año. La mencionada ley faculta incluso a los ayuntamientos a alojar a familias en viviendas vacías por más de un año, pudiendo incluso obligar al propietario a emprender medidas de conservación y mejora para que el piso resulte habitable. Si no me creen, porque de seguro muchos no me creerán (imaginen si se planteará algo de esto en España, de bolcheviques para arriba), lo pueden leer en una noticia de un diario nada sospechoso de comunista como El Confidencial. Por cierto, en Países Bajos no hay el menor problema con la ocupación de vivienda, ni se les criminaliza, ni existen empresas mafia de desocupación, ni las empresas de alarmas hacen su agosto.

En Alemania por ejemplo, hay leyes que obligan a los propietarios de viviendas vacías a su rehabilitación forzosa, con fuertes multas, expropiación temporal, alquiler obligado, o incluso expropiación definitiva y demolición. Interesante este asunto de la demolición de vivienda vacías, en Canarias tenemos 211.000 según el INE, muchas de ellas inacabadas, de empresas de especuladores que ya se llevaron la pasta en su momento, incluso subvenciones públicas, y ahí permanecen, cemento y más cemento, y cuando son ocupadas, ya lo sabemos: criminalización y violencia. Pues ya lo ven, en Alemania las demuelen y obligan a los propietarios. En Suecia ocurre lo mismo, allí también se contempla la demolición de edificios enteros de viviendas vacías. Otro país nórdico como Dinamarca establece fuertes multas para las viviendas desocupadas, pudiendo incluso multar al propietario por no informar al ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía. En Francia hay una Ley, de Solidaridad y Renovación Urbana (SRU), que impone tasas a los grandes tenedores de viviendas que las dejen vacías por unos meses en núcleos urbanos masificados con alta demanda de vivienda. Si la vivienda lleva vacía 18 meses o más, en Francia te la pueden requisar para alquileres sociales por seis años, extensible a doce si es necesario realizar obras de rehabilitación. En Reino Unido hay leyes que permiten la expropiación de viviendas vacías por más de seis meses, con medidas fiscales adicionales, existiendo incluso una Agencia de Acción sobre Casas Vacías que trabaja sobre esta problemática. Hasta en los EEUU, la cuna del capitalismo ultraliberal, también andan preocupados con las viviendas vacías, a las que llaman "casas zombies", y están empezando a hostigar mínimamente a los propietarios con tasas, registros, depósitos y otros gastos.

Y bueno, si seguimos indagando en lo que pasa en Europa con la vivienda, lo cierto es que ni por asomo tienen la crisis habitacional que soportamos aquí, para empezar porque en la mayoría de países de Europa los sueldos son más altos, los alquileres algo más asequibles, con una demanda no tan alta, y menos especulación, y además tienen un porcentaje bastante más alto de viviendas públicas, algo que ayuda mucho. Por repasar algunos datos de viviendas públicas: Países Bajos está justamente a la cabeza con un 30%, Austria tiene un 24%, Dinamarca un 20,9%, Suecia un 19%, Reino Unido un 17,6%, Francia un 16,8%, Finlandia un 13%, Alemania un 3,9% o Italia un 3,7%, con España con un triste 2,5% de viviendas públicas (y Canarias con un suicida 0,93%), en un grupo de países como Portugal, Croacia, Rumanía o Estonia, todos con unos precios y un nivel de vida que hacen más accesible la vivienda en todo caso, por estar más contenida la demanda.

En resumen, tras esta comparativa sangrante y la lista de datos, no sé a ustedes pero a mí solo me queda un análisis: si buena parte del país, prácticamente toda su clase política, los medios de comunicación mayoritarios, las legiones de contertulios especialistas que copan los medios y buena parte de la ciudadanía que respalda sus argumentos, siguen sin darse cuenta del estropicio que se está haciendo en este país con la vivienda por no actuar de verdad, y son incapaces de ver las consecuencias reales que sufrimos ya (imposibilidad de emanciparse para unas cuantas generaciones de jóvenes, de formar un proyecto de familia o de futuro mínimamente próspero, pobreza, precariedad, depresión, turistificación, gentrificación, pérdida de identidad de los pueblos, encarecimiento de todo o la natalidad más baja del mundo), o se volvieron todos locos, o son unos completos ignorantes, o es que este país no tiene remedio. Y saben qué les digo... creo que es la última opción, no hay nada que hacer con España, quizá porque aquí no llegó la democracia del todo, solo se asomó por los Pirineos, y seguramente se marchara al poco de entrar, después de ver lo que había. Y es que en España aún mantenemos al señorito reaccionario, al cacique, al pudiente, muy metido en nuestro ADN nacional, y a los pobrecitos que se conforman y asienten con su pobreza copiando el discurso del rico, queriendo ser algún día ricos también, sin ser conscientes de lo que son. Y hasta tal punto es así que todos, desde el más a la derecha, hasta el más a la izquierda, siguen este perfecto guión suicida. Y como todo esto el capitalismo lo sabe, así vienen a España buitres de todo el mundo, a hacer de nuestro país y de sitios como Canarias especialmente, su campo de operaciones, un experimento avanzado del neoliberalismo más salvaje.

Eloy Cuadra

Escritor y activista social.