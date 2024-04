¡NO SEAN TAN MISERABLES!

Y esto no está nada bien, porque han ignorado a muchísimas miles y miles de personas que también estuvieron presentes allí, con alegría sí, pero también con los esfuerzos de todo tipo que esas masivas acciones conllevan, que son bastantes. Aunque a otros muchos ciudadanos les tocó algo peor, como quedarse "botados" en las calles y carreteras de la Isla de Tenerife por escasez de transportes públicos, tanto en frecuencia como en tamaño, y no consiguieron llegar a pesar de sus denodados esfuerzos por estar presentes en una acción con la que estaban completamente identificados. Algunos pudieron recurrir a taxis, pero el bloqueo que había era tremendo.

Mucha tristeza constatar que, por ejemplo, la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde está siempre muy presto a anunciar, a bombo y platillo, desorbitantes cifras de asistentes a episodios del Carnaval, creo haberle oído hablar sobre 400.000 personas este año, y dotar bien a la Ciudad y a la Isla de sobrados trasportes para ello, como Tranvías de doble capacidad y servicio de Guaguas a tope, pues en esta ocasión, "no quiso dar la talla". Tampoco hizo nada para tener las calles libres de vehículos aparcados, como la calle del Pilar, para caminar con la amplitud que necesitaba esa riada de personas. Y ello, a pesar de que él ya sabía perfectamente, como lo sabíamos todos, que la Manifestación 20A iba a tener una asistencia muy numerosa, cómo finalmente sucedió.

Y sí que se superaron, y muy de largo, todas esas previsiones que habían, porque 200.000 no fue, ni mucho menos, una cifra irreal, por exagerada que les parezca a algunos. Lo que si fue exagerado, como dije y repito, fue el enorme y encomiable esfuerzo de "tanta gente ilusionada", que no pudo llegar, porque no se pusieron los medios de movilidad pública que se necesitaban, y esto es, cuanto menos, muy indignante. Y a pesar de los pesares y superando todos esos impedimentos, las clásicas piedras en el camino, rompimos moldes con una Manifestación de "enorme magnitud" que siempre será recordada.

Y es que nos unían cantidad de razones para estar allí, una lucha muy amplia con un nexo común, cómo la defensa de nuestra tierra Canaria, algo que, por lo visto, a los políticos tampoco les quita el sueño. Cada vez está más claro, o nos movemos o lo perderemos todo, y ahí están las experiencias que nos han golpeado duramente que nos deben tener en guardia y al acecho. Y recordar lo que nos sucedió, p. ej., con el Puerto de Granadilla, no viene nada mal, y lo que es hoy aún, un puerto sin barcos y dilapidando muchísimo dinero público. Varias empresas sí hicieron su agosto y hablaron de mordidas. Los 20.000 empleos que se iban a crear, para echarse a reír o a llorar. El daño al Medio hecho realidad. Y algún que otro político de rositas y sin pedir ni siquiera perdón por jodernos un poco más la vida, me reservo sus nombres por conocidos. Esto es lo habitual que siempre sucede, y ahora otra vez ante episodios muy similares.

Contra la construcción del Hotel de La Tejita, que es un disparate intolerable que no tiene ninguna otra justificación más allá de un simple negociete, se llevan años de lucha y no hemos logrado aún darle el carpetazo. Y no podemos ceder, de ninguna manera, ante las presiones inadmisibles de la Empresa interesada y de algunos políticos oscuros, que insisten en las bondades clásicas de la obra, cuando el daño que le genera a la Isla es tremendo, y en un entorno único de enorme valor. Y de Cuna del Alma, ya sabemos lo que se nos vendría encima y también se viene luchando muy duramente y sin pausa. Las mismas bondades e idénticos fines perseguidos. Los límites se han superado de largo, y nuestras Islas no son infinitas, sino todo lo contrario. Exigimos honestidad y la máxima cordura a la clase política, especialmente a los gobernantes, porque defender Canarias es obligación de todos.

Cándido Quintana

Grupo de Luchas Sociales por Tenerife