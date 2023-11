POR UNA SANIDAD PÚBLICA AMPLIA Y DE CALIDAD

Buenos días querida familia, amigos y compañeros, se acabó lo que se daba y salió lo que salió, bien para muchos, regular para otros e insuficiente para los más exigentes, como yo. Se trabajó mucho, seguro que con mayor tiempo hubiera sido mejor, pero no se dio mala imagen. Muchos decían que no deberíamos ser muy exigentes, que éste era el principio de un largo camino y que debería de tener continuidad. Pero la edad que algunos tenemos nos impulsa a que actuemos como si no hubiera una segunda oportunidad y tensábamos demasiado la cuerda, como me está sucediendo a mí.

La gente está cansada de luchar y no responde, como sí hacía antes, y yo tengo mi propia opinión sobre los motivos que han venido generando desmovilización. Y me quedo con un mensaje que muchos ciudadanos me han trasladado en estos días, a los que, de "forma personal", me he dirigido en busca de su movilización, ¿para que nos vamos a mover, si al final ellos van a hacer lo que les de la gana?

Y es muy triste oír todo esto, que yo años atrás jamás había escuchado en Tenerife. Como también, lo de otras muchas personas del Pueblo, con niveles económicos más bien medios o bajos, al contestarme desde una postura ¡muy difícil de entender para mí!, hablando sobre su nueva situación en la "Sanidad Privada" y despreciando "la Pública" por malas experiencias. ¡Tremendo oír estas razones! que yo achaco a lo mismo que vengo repitiendo, una y otra vez, desde hace mucho tiempo, una falta de liderazgos políticos en Tenerife, que nada tienen que ver con situaciones de no tantos años atrás. Nunca he escuchado decir a ningún político de la Isla de Tenerife, "NADA de NADA" sobre lo tan mal que está la Sanidad Pública aquí, ni hacer "referencias" a las muy grandes y graves carencias que tiene, que son "muchísimas".

Tampoco podemos obviar el lógico cansancio de algunos Movimientos Sociales, o la desaparición de otros que marcaron un hito en la historia de Tenerife, como fue Asamblea por Tenerife, que está jugando "mucho" en nuestra contra en la actualidad. Algunos de sus componentes, como me sucede a mí, hemos recogido el testigo para constituir el Grupo de Luchas Sociales por Tenerife, con la finalidad también de dar cobertura a todo tipo de luchas sociales. Y ya rompimos el fuego este pasado 18 de Noviembre, sábado, en defensa de algo enormemente importante, "Por una Sanidad Pública amplia y de calidad", que esperemos cambie el errado rumbo que lleva en la Isla de Tenerife, aunque estos políticos, "que nosotros hemos elegido", ¡no digan ni mu!

Tampoco es aceptable ese discurso regionalista de algunos, que nada tiene que ver con la situación real de la Sanidad Pública en nuestra Isla de Tenerife, y que no pasan de ser "simples mentiras", tal vez piadosas, para que estemos calladitos y nos conformemos. Me sorprendió, por ejemplo, escuchar a una televisión, que lo emitió el 18N y refiriéndose a nosotros, decía ... "aseguran que las Infraestructuras actuales no pueden soportar el aumento poblacional del Archipiélago". Y por supuesto sí que nos preocupa la situación en "todas las Islas Canarias", pero en nuestra Manifestación del <18N> estábamos hablando de Tenerife y de su grave situación al respecto, tanto de las Infraestructuras Hospitalarias, como de Centros de Salud. Y refiriéndonos además, al "imparable crecimiento poblacional de la Isla", que prosigue de forma singular y que no se puede parar, ya con un millón de personas residentes.

Y sobre esto quiero recordarles que además de que Tenerife sea muy de largo, la Isla con mayor número de personas desde hace muchos años, que no se ha hecho, prácticamente, "NADA de NADA" para mantener el "consiguiente ritmo de crecimiento" de su Sanidad Pública, ni por asomo. Además, estoy dejando a un lado a todos los millones de personas que también tiene que atender, cómo son los turistas que nos visitan, más de cinco millones al año, y todos los inmigrantes que llegan a Tenerife y a su Provincia, que nos son derivados por falta de capacidad de carga, y de otras Islas.

¿Les parece poco todo esto, Sres. Gobernantes? ¿Creen que es normal dejarnos en la estacada como están haciendo? Parece una "sinrazón" de ustedes y un 'muy grave pasotismo', aunque ésta no sea la palabra que me gustaría utilizar, de los políticos que hemos elegido en Tenerife, a los que pagamos hasta un sueldo para que nos representen, y hacer lo que hacen, o lo que no hacen.

Así mismo, comunicarles que dimos lectura a nuestro 'Manifiesto' en las puertas del Edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias, de forma testimonial porque era sábado y ya sabíamos que estaría cerrado, pero de cuyo original hicimos su entrega el pasado lunes, 20N, en el Registro de Presidencia. El Manifiesto <18N>, por supuesto recoge las exigencias de mejoras urgentes en la Sanidad Pública que la Isla de Tenerife viene necesitando, para superar el "largo bache" que está atravesando desde hace ya "demasiado tiempo".

Recalcamos, para los sordos que no están por escuchar ni por analizar lo que es más que evidente, la verdad. Que está "mayormente propiciado" por los impresionantes incrementos de Población de Tenerife, 'residente y flotante', y porque la situación ya nos ha desbordado, con esos malos datos que nos tienen "en cabeza" de índices sanitarios que no deseamos y que nos perjudican gravemente. Y termino, "igual que lo hace nuestro Manifiesto", con la siguiente frase...

SE TRATA DE NECESIDADES VITALES DE LA POBLACION, NO DE NINGÚN PRIVILEGIO.

Cándido Quintana