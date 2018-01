La reflexión es la siguiente: ¿realmente se ha hecho lo suficiente por el silbo gomero? ¿Más allá de ponernos medallas y llevar silbadores a Fitur y convocar un concurso anual que –paradójicamente- suelen ganar alumnos de Tenerife? ¿Se ha insistido en su defensa y originalidad o lo hemos dejado como un souvenir más para turistas que acuden a comer a los restaurantes de Las Rosas cargados en guaguas como si fuera una de aquellas "cartonas" que nos enviaban nuestros padres a Tenerife cuando estudiábamos allá?

Más allá del innegable olvido y pasividad del Cabildo Insular con este tema, me estoy acordando ahora también de la miel de palma, o como ponen ahora en las etiquetas "sirope de palma", que cada vez que lo escucho es como si me dieran una patada en la barriga. ¿Se defenderá esta vez la singularidad de nuestro silbo?

Sea como fuere tenemos que defender nuestra identidad como pueblo. No puede ser que a estas alturas sigamos con los mismos problemas y que no se busquen soluciones. Que además de pedir dinero para carreteras habría que preguntarse dónde está el personal que debería abrir la Casa de la Aguada, por ejemplo. Que nuestro patrimonio es de todos. No sólo para que los turistas se saquen una foto o, después del potaje de berro, se les haga una exhibición para que suban un video a las redes sociales. Así no se hacen las cosas. Merecemos más.

José Ramón Medina Marichal