Coronavirus y Estrés

Esta demostrado científicamente que la soledad deprime. La soledad hace que el sistema inmune sea más deficiente. Hay muchos mayores que han muerto en las residencias de ancianos, por la soledad, para enfrentarse a un virus hace falta el cariño de los demás para la herida de un león te puedes curar tu solo, pero no para luchar contra un virus. Hay países donde la gente es muy familiar, gente que nos gusta mucho los cariños, los abrazos, etc... No somos como en otros países con otras culturas, para ellos ir a una residencia es como ir a un hotel de vacaciones tal es el ejemplo de Noruega o Suecia. Nosotros somos los que tenemos que cuidar a nuestros padres.No deberían existir las residencias o solo para los que realmente no pueden. Hay mucha gente que si se hace cargo. Nos hemos portado con nuestros mayores como el culo no solo los políticos. Esto ha hecho estragos por la soledad. Todos vamos a ser mayores. Yo desearía que sean mis hijos que sean los que me cuiden. Tendremos que cambiar nuestra forma mental.

Jesús Antonio Fernández Olmedo