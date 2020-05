Plaga de Corrupción

El Covid 19 ha creado de momento un estado de impunidad muy conveniente para muchos gobiernos que ya estaban de hace tiempo en la cuerda floja. Los sectores más poderosos pareciera que han logrado su estatus soñado: tener a la sociedad en un puño. Nos creímos que la tecnología iba a crear un mundo mejor. Hoy ya nadie se muere de cáncer, infarto u otras patologías, sólo de Coronavirus. La gran farmacéutica es dueña de medios de comunicación. Los científicos están censurados, no pueden hacer preguntas. De lo contrario destruyen tu reputación.

Los congresistas o diputados viven en salas de mentira. Esta agenda nos matará si no actuamos a tiempo. Tenemos que tener miedo a no actuar no al coronavirus. A ser un ser humano pasivo, eso es a lo que tengo que tener pánico, a esta situación excepcional de apesebramiento. Tengo que tener un pavor un horror terrible a estar "agachado".

Hay ya mucha gente que está harto de esta mamandurria, de esta falta de independencia del poder judicial y muchas más cosas. Una criba para ellos es necesaria y que cambie la tortilla.

Vamos a ir dando pasos y os iremos informando de los mismos, malas personas siempre van a haber, pero no poderlos dejarlos arriba. Dentro de lo honesto vamos a ir promoviendo pasos para ir desarticulando todo este sistema, para poder ser representados realmente y que la corrupción se pague con la cárcel.

El sistema que va a hacer actual, atacar a los que actuamos, pero debemos dejarnos atacar, ese es nuestro triunfo. Tranquilos que esto es ya una cosa que va ir poco a poco ya que hay mucha gente en el mundo que está harta de todo esto.

Jesús Antonio Fernández Olmedo