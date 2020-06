¿ Una Nueva Subnormalidad ?

Para muestra un botón, se creia que el virus haría estragos en Africa y solo ha hecho cosquillas, un lugar del planeta donde los niños juegan descalzos en las calles y los mocos se le caen en la ropa sin que nadie se los quite. Eso lo he vivido yo en primera persona dado mis frecuentes viajes al continente. El niño necesita de la interacción casi de forma constante y no de la televisión. Que ocurre aqui , que por un lado no hay por el momento un profesorado valiente y con vocación para superar todas las dificultades en la que se enfrenta el complejo sistema educacional actual de europa. Lo que se ha vivido aqui en la fuerte crisis del Covid es un parche. La crisis ha ampliado la crisis digital de forma cruel que no es mas que una brecha social. Está todo un poco intoxicado. Para saber estas cosas no nos hace falta un "neurobiólogo " que salga en los medios a dar consejos de como debemos de tratar a nuestros hijos. Estamos criando hijos mas debiles humanamente y por supuesto inútiles sino ya con transtornos sicológicos.

La gente esta perdiendo la memoria y las referencias.

La cultura hace país , esa es la mejor bandera a enarbolar.

La humanidad no es solo la que hoy hay sino la que hubo y la que por supuesto habrá , entonces debemos de

ser valientes y abrirnos al futuro junto con otros.

Jesús Antonio Fernández Olmedo