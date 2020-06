Hasta la fecha el mundo es un desastre. Nosotros no sabemos que intereses ocultos hay detrás en las altas esferas. El bicho sigue ahí. Si no se han hecho test masivos no tenemos garantías de que no haya contagios. Hace media hora estabamos confinados y logicamente no podemos esperar que el bicho se haya ido. Las revisiones en los aeropuertos no son muy fiables.El sector turistico del cual se depende y quizas sea por eso que las medidas ahora sean bastante blandas. En algunos lugares da la sensasión de que se aguantara el tirón como se pueda y que en septiembre y octubre volvemos a otro encierro. Yo espero que no . No se podría aguantar otro encierro mas. O si pero el desgaste psicológico seria realmente desastroso.