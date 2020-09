Las soluciones no van a llover de arriba

Una vez que se ha caído el mito del mercado del dinero como un mito infalible, omnipotente es momento de impulsar otras formas, quizás el cooperativismo, las empresas públicas pero sobre todo un modelo solidario, ecológico, hace falta un modelo donde el dinero no sea el centro de la economía sino el Ser Humano.Un modelo económico diferente donde la Banca cumpla una función social y no usurera, el mundo debe de cambiar , asi no vamos bien.Por mucho que se cambie las estructuras pero las personas no cambiemos no funciona.Es necesario un cambio de conciencia.El derecho a la vivienda es necesario, que se construya vivienda pública.Cualquier cargo público es el primero que luche y el ultimo a la hora de los beneficios, asi tendría que ser.Que otro mundo es posible es cierto pero hay que luchar, hay que insistir, compromiso, estar en el candelero, de otra forma no, las soluciones no van nunca a llover de arriba.Hay que moverse con intención y empatizar con el de al lado.

Jesús Antonio Fernández Olmedo