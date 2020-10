El país no va a ser capaz de revertir esta situación,van sucediendo cosas gravísimas y absolutamente nadie tendrá todas responsabilidades y no pasa nada.Han aprovechado lo del virus para recortar libertades y tampoco hay que ser muy inteligente para darte cuenta de que es un negocio donde aquí ha encontradosu filón. Prácticamente será el único país donde es obligatorio la mascarilla en todas partes.Lo que está pasando en Madrid es una lucha política y no tienen ninguno la capacidad para unirse y proteger a los barrios más desprotegidos.Yo si no tuviera vinculaciones sentimentales me iría de aquí.A veces las cosas que uno ve aquí asustan.También pueden ahora aprobar suspendiendo.Los grandes dictadores de la historia se han mantenido gracias a la enorme incultura que han creado en su pueblo y también a la miseria que iban construyendo.Lo del gasto político en nuestro país es absolutamente aberrante.El Sr. Simón es alguien light , ni fu , ni fa como ser humano.Un partido político debería nutrirse de sus afiliados , simpatizantes y etc..y no de financiación pública.El país está absolutamente arruinado y esto será una hecatombe de dimensiones nunca vistas.

El sistema está absolutamente saturado y esto va a explotar.

Aprovechar el bicho para sacar rédito y votos.

Una sociedad de borregos absolutos.

La solución será machacar al ciudadano donde se pueda para nada.

Esto de democracia tiene más bien poco o nada.

Un auténtico baile de máscaras y esperpentos hoy son los políticos.

Habrá que estudiar que es una Oligarquía.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.