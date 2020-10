La Gran Mascarada o Baile de Máscaras

Vaya, vaya.Algunos tendrán que ir a rezar para que les llegue el pan nuestro de cada día.¿ Que clase de sociedad extraña estamos construyendo donde no existe yacabida para lo humano ?El joven como en otras épocas oscuras socialmente hablando es mirado y señalado como probable culpable o sospechoso de los peores males que pueden reventar la sociedad.Los medios sacan imágenes de lo que podría ser solo un 15% de la gente joven realizando eventos masivos.El otro tanto por ciento lucha porque no han sido considerados en sus hogares los reyes del mambo.Hoy los medios se presentan como intocables y su palabra es ley como decía una canción.El suicidio hoy es una de las principales causas de muerte en España y no el Covid 19.¿ Por qué no se ataja ese problema social que va creciendo ?¿ A dónde pretenden llevar a la gente con toda esta Mascarada ?No se quiere enmendar a nivel psicológico este tema del suicidio porque pone en cuestión el sistema donde vivimos tan "perfecto" y tan "limpio" ya que vivimos en el "mejor de las sociedades posibles y llena de oportunidades".En cuanto a los ciudadanos de a pie , ¿ cuantas caretas tenemos ?La careta de la vida en pareja, la careta con el jefe, la careta con los hijos,la careta con los padres y otras caretas que tu te pones para seguir con esta mascarada y que nada cambie.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.