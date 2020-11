El Planeta de los Ricos

Se lleva tiempo intentando por primera vez en la historia intentando crear un Planeta de Ricos. Eso no significa que todos vayamos a ser ricos. Unos pocos si son ricos y cada vez mas gente analfabeta funcional, no entienden lo que leen, cada vez mas pobres, mas precariedad laborar y etc.. Es obseno que millones de personas se puedan morir de hambre o que no tengan acceso a la salud, a la educación, las trajedias se suceden, la inmigración no se detiene precisamente por las guerras y estas otras cosas que hemos señalado. Hay una maldad en esto de ser rico, mentalmente podríamos estudiar como es que concibe un rico sus ideas.

Hay una perservidad en la riqueza, una inmoralidad , no digo que debería estar prohibido tener un tope de dinero por ejemplo , si es el caso, pero de que parece muy normal de que las cabezas de los señores ricos se vean embrutecidas, la sensibilidad apagada y su vida es una constante defensa de aquello que han conseguido y también una constante preocupación en acumular mas y mas. Es algo que no tiene fin.Son pobres ricos.Pues son carentes de un espíritu y de una fuerza que por otro lado tapan todas esas debilidades y posiblemente muchas mas con la ostentación, el lujo o la acumulación de bienes materiales.Es un círculo , un vicio , una droga , es una enfermedad de la cual es muy dificil salir , sino casi imposible y cuando ves que una persona ha caído ahi ya es algo inevitable.Muchisimo mas facil que un drogadicto se regenere o un criminal que un rico.Estamos hablando de los que aspiran a y los que ya lo son , porque son escalones de posición que comienzan en el minuto cero en el cual nuestra mente ahí se posiciona.En esa busqueda de tapar carencias. Quizás haya algo psicológico ahí.Como se pueden maravillar porque se envían sondas a Marte tecnológicas , un cacharro al fin y al cabo que seguramente no compense la inversión con elresultado obtenido y por otro lado en muchisimos lugares del mundo están los niños de la calle.Es un nivel de embrutecimiento brutal al que estamos llegando.Seguramente llegará un momento y creo que ya estamos ahí en donde el ser humano no va a poder producir nuevos inventos. La creación se va a colapsar. No va a dar para mas.Me parece que eso ya está sucediendo. Solo van a poner en marcha la robótica pero eso ya estaba desde antes solo que lo aplicarán en muchos lugares para ahorrarse así puestos de trabajo con esos trabajadores incansables. Por eso digo que hay una persversión e inmoralidad en eso de ser rico. Pero también una desinteligencia porque ¿ quienes van a comprar todos esos coches que fabriquen ? Una parte de la población si pero no la otra.El espiritu humano está hoy en la reserva por eso la gente en general está tan sumida en la histeria.Y también porque todo el día está soñando con hacer cumplir sus placeres y sus deseos y no para de admirar y aplaudir a las estrellas de la celebrity.Es importante que debamos hacer un viraje en nuestras vidas y dejar de ser tontos.

Jesús Antonio Fernández Olmedo