Carta a los Reyes Magos

Estos dos preceptos se recogen en todas las religiones humanas monoteistas, amor y paz, que implican solidaridad pura, sin intereses egoistas, se han vuelto a incumplir por enésima vez de una manera más hipócrita y más cruel que en pasadas épocas de la historia, porque ya no ha sido un secreto para las gentes comunes, que este incumplimientosólo ha sido sólo por dinero y por poder de las clases dominantes privilegiadas que creen que son más dignas de vivir y de ser felices que el resto de los humanos mortales.Y podemos decir todavía más hipócrita que otras veces, porque se ha soltado en el planeta un virus muy letal que ha matado principalmente a grupos de personas muy vulnerables dadas sus características de edad, de salud, de situación económica y cultural, tales son ancianos, jóvenes, personas sin recursos materiales y otros colectivos humanos excluidos de la sociedad por origen, por raza, por cultura y por religión. Y podemos decir muyu cruel además, porque a sabiendas esta peste vírica arrasaría la vida de quienes trabajan en curar la salud de otras personas de modo indirecto: sólo puesto que este sector de trabajadores profesiionales ha estado suponiendo un gasto excesivo a quienes se llaman representantes de un Estado social y democrático de Derecho, cuando estos representantes institucionales han estado expoliando los erarios públicos de los pueblos con sus negocios ocultos y fraudulentos, protegidos por aquellas leyes "justas" que dictaron para el bien común de todos aquellos ciudadanos que ingenuamente les han dado las riendas de nuestros destinoscolectivos habiéndoles depositador la confianza en ellas y en ellos en el acto libre de la votación.Por consiguiente, queridos reyes magos, ¿qué veredicto dictarían a estos representantes en particular y al resto de la gente gobernada en general? ¿un veredicto de exculpacióno o de inculpación con la consiguiente sentencia de culpables? ¿Merecemos regalos, para que nos corrijamoso o un duro castigo correctivo, para que mediante el dolor intenso en nuestras mentes y en nuestros corazones podamos arrempetirnos de verdad e iniciar el camino recto hacia una verdadera sociedad de justicia, de amor y de paz?Ustedes mismos dirán salvación o muerte sin posibilidad de arrepentimiento por reincidencia deliberada a quienes deban recibir una sentencia u otra. Los hechos son los siguientes:1. Epidemia planetaria de un virus que ha matado a millones de personas incocentes en el mundo humano y peligrosamenrte ha mutado en otro virus más letal que el primero.2. Guerras todavía vigentes en Siria, en Yemen y en los siguientes países del Continente Africano:· Burundi. ...· Mali. ...· Nigeria. ...· República Centroafricana. ...· República Democrática del Congo. ...· Somalia. ...· Sudán del Sur.3. Conflictos territoriales en América Central y del Sur:· Nicaragua-Colombia. Colombia y Nicaragua mantienen un litigio de larga data por la soberanía de varias islas en el mar Caribe. ...· Honduras-El Salvador. ...· Perú-Chile. ...· Bolivia-Chile. ...· Venezuela-Colombia. ...· Argentina-Reino Unido. ...· Guyana-Venezuela. ...· Guatemala-Belice.4. Conflictos civiles violentos con muertes por enfrentamientos en algunos países de Latinoamérica:· México (Cárteles de droga y prostitución)· Chile (Enfrentamientos raciales y por cárteles de droga que están introducidos en el gobierno, política discriminativa y economía excluyente).· Venezuela (Dictadura expoliadora de recursos y asesina de personas).· Argentina (violencia económica sobre la población)· Brasil (Bolsonaro agresor a la Amazonía y a su propia población con su política absolutista de tipo económico e ideológico).En Europa la inversión millonaria en armamento de destrucción masiva y convencional sigue creciendo en detrimento de los derechos humanos. Por ejemplo:Según el último informe quinquenal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), las potencias europeas más grandes productoras de Europa son Rusia, Francia, Alemania, estando a la cabeza Estados Unidos en Norte América y China en Asia. En conjunto, de acuerdo con un reciente informe publicado en marzo de 2019, representan apropiadamente el 75% de las exportaciones de armas.Y este otro informe sobre los mayores exportadores de armas en el mundo entreDe esta noticia de marzo de 2020 se deduce que el comercio de armas ha crecido un 5,5 % en el mundo y Francia ha aumentado sus exportaciones que representan el 21 % del total exportado. En lo que respecta a nuestro país, hay que destacar que España se encuentra en esta lista de exportadores con el 3,1% ¿Qué les parece, Majestades? Nuestros dirigentes han estado recortando presupuesto anual en salud pública y en educación, pero lo aumentan en la fabricación de armamento.Y en este otro informe comparativo mundial los 5 mayores productores de armas son:siendo el país mayor comprador Arabia Saudita debido a la guerra que están manteniendo contra Yemen. Su índice de compra es del 12%, lo cual significa que el comercio con Arabia Saudita "hace saltar todas las alarmas" y supone una "hipocresía clamorosa" por parte de los países que mantienen la venta de armas al reino saudita, porque y una violación del Tratado Mundial del Comercio de Armas. A pesar de esto, varios países como Francia, España o Estados Unidos mantienen el comercio con el paíssaudita.¿Les parece, Majestades, que España se puede salvar en su veredicto en el Día de Reyes, el 6 de Enero de 2021?Y también podemos preguntarles a estas insignes y entrañables personalidades para los niños españoles, ¿Es conveniente decirle a nuestros hijos que España produce muchas armas y con estas armas están manteniendo una guerra en un país lejano, Yemen, donde niños como ellos están muriendo cruelmente y nunca van a recibir juguetes por Navidad? ¿Por qué los papás no le dicen a sus hijos que los niños de Yemen están muriendo sólo porque ellos son de otra religión y de otra cultura?En fin, queridas Majestades, tienen ustedes la última palabra sobre esta situación mundial y en particular sobre nuestros país llamado España.A esto hay que añadir, para finalizar que los medios de comunicaciónd de masas, las televisiones en particular, no están dando la importancia necesaria y objetiva a los asuntos que realmente son graves, para que la población sepa que está ocurriendo realmente en el mundo y podamos salir de nuestro letargo de conciencia, ya que ellos también responden a intereses económicos particulares y a grupos de poder concretos, los cuales les financian sus programaciones y sus recursos tecnológicos de información.

Artículo versado por el autor Ricardo Carreras Silva en colaboración con Jesús Antonio Fernández Olmedo.