LA TRANSPARENCIA DEBE SER DE TODOS

No me canso de escuchar, y apoyar, mociones sobre transparencia económica. Es importante no perder de vista que el dinero que se maneja en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es dinero público, de todos los ciudadanos de este municipio, razón por la que debe ser a ellos a quienes le rindamos cuenta sobre los gastos realizados. Son varias las mociones, ruegos y preguntas que los grupos de la oposición realizan periódicamente sobre transparencia: en qué se gasta el dinero, las cuentas de los organismos autónomos del ayuntamiento, solicitud de facturas..., pero parece que se olvidan que también ellos hacen uso de dinero público.

Todos los grupos políticos, tanto de Gobierno como de oposición, tienen una asignación económica para poder realizar su trabajo y, hasta ahora, el único que las ha hecho públicas es el de Unidas Podemos.Cada grupo político recibe una asignación fija de 2.000 euros mensuales y una variable de 400 euros mensuales por concejal, por lo que las asignaciones anuales son, teniendo en cuenta el número de concejales, las siguientes:

GRUPO FIJO VARIABLE TOTAL

PSOE 24.000€ 52.800€ 76.800€

PP 24.000€ 28.800€ 52.800€

U. PODEMOS 24.000€ 14.400€ 38.400€

NC 24.000€ 14.400€ 38.400€

CIUDADANOS 24.000€ 9.600€ 33.600€

CC-UxGC 24.000€ 9.600€ 33.600€

TOTAL 273.600€

Pero, también, tenemos que tener en cuenta que existen concejales liberados que cobran por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria unos 50.000 euros al año, y los liberados parciales un poco menos. A estos hay que añadir los contratados de cada grupo político.

La diferencia que tienen con el resto de los empleados municipales es que nadie controla las horas que dedican al ayuntamiento: no fichan a la entrada y salida, no justifican las horas que dedican a visitas y reuniones..., En fin, no hay ningún control, desde Recursos Humanos, de estos empleados. Y, aunque soy consciente de que la mayoría cumplen con más horas de las estipuladas, también tengo conocimiento de que alguno de ellos cobra sin trabajar. Así que no estaría de más que quedara reflejado de alguna manera, de tal forma que se amplíe la transparencia del gasto público de los grupos municipales y que la ciudadanía sepa el trabajo que realizan, evitando así cualquier agravio comparativo con el resto de empleados municipales.

GRUPOS OPOSICIÓN Nº CONCEJALES LIBERADO LIBERADO PARCIAL CONTRATADOS

PP 6 1 2 2

CIUDADANOS 2 1 1 1

CC-UxGC 2 1 1

En aras de la transparencia económica, es necesaria la publicación detallada de los gastos realizados por todos los grupos políticos que componen esta corporación. Dicha publicación se puede realizar en la web de transparencia donde figuran los datos del portavoz del grupo político.

También creo necesaria la justificación pública de las horas semanales dedicadas a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por los concejales liberados y liberados parcialmente.

Beatriz Correas

Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria