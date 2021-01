El sistema nos manipula a traves de la televisión. Por tanto para que no seas manipulado no veas televisión. Infórmate si quieres informarte realmente por otras vías. Ahora está todo manipulado y tergiversado. En un momento dado son miles los fracturados por caídas en la nieve. Ahora la vacuna, si , ahora la vacuna no, en que quedamos entonces. Esta si , esta no. No se le puede hacer caso a nada. Son informaciones contradictorias , en un momento dado dicen una cosa, en otro una información desmiente a la primera.

Los medios realmente son empresas a veces multinacionales de la información que no informan en el sentido veraz y real de la palabra. Solo quieren que la población esté en estado de histeria , de alerta. La televisión es en realidad una seudocultura pero no es cultura en verdad.Ahora lo que toca es otra cosa, vivimos mas que una crisis económica , una crisis sanitaria o ecológica o etc.. lo que vivimos es una crisis de la conciencia humana. Cada persona tiene que afrontar sus cosas, cada ser humano tiene que hacer lo que tiene que hacer y dejarse de evadirse constantemente y huir.Dejarse de apoyarse constantemente en sus patrones mentales, en sus creencias que ya no valen, y olvidar sus opiniones ya que las esgrimen como si fueran absolutas.Con los cierres perimetrales está demostrado que el problema no se resuelve.Parece que quieren que la gente no se relaccione.Ahora toca ir al fondo de nosotros mismos y a partir de ahí podemos hacer cosas nuevas.

Jesús Antonio Fernández Olmedo