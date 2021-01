PRESUPUESTO 2021: ¿DÓNDE ESTÁN LOS 200 MILLONES, HIDALGO?

Si nos vamos al proyecto de presupuesto para este año, vemos que, no sólo no queda reflejada esa dotación de más de 100 millones, sino que, por el contrario, el presupuesto para Urbanismo baja considerablemente con respecto al año 2020: pasa de 39.585.984,45 a 26.272.721,77 euros, una bajada de más de 13 millones de euros. Esto sólo significa una cosa: no va a haber inversiones nuevas en obras, por lo que tampoco habrá generación de nuevos empleos en la construcción.Cabría pensar que Hidalgo se lo ha pensado mejor y va a tirar por otros sectores para reactivar la economía, pues tampoco, porque aquellas partidas que podrían actuar como generadoras de economía y empleo en nuestro municipio permanecen igual, o con muy poca diferencia: no crece Empleo, no crece Turismo, Solidaridad crece apenas 40.000 euros, aunque sí sube el gasto en Comunicación, curioso ¿verdad? Para la publicidad siempre hay dinero, pero para el apoyo a las pymes: comerciantes, restauración, hostelería..., para ellos no hay nada nuevo, incluso se mantienen las tasas por ocupación por terrazas y apertura de negocio.¡Ah! Antes de que se me olvide: subida salarial para todos. Aquellos que han tenido la suerte de mantener el sueldo mensual en esta maldita pandemia, se les premia: incluidos concejales y cargos de confianza y a los pobres autónomos que están arruinándose, que esta crisis económica los ha hecho malvivir, levantarse todos los días pensando cómo hacerle frente, esperando ayudas que no llegan, no hay un solo apartado en el presupuesto de 2021 que se dedique a ellos.La pena es que, cuando te tocan los garbanzos, no hay distinción entre concejales de Gobierno o de Oposición. Y cuando en el confinamiento propuse una bajada simbólica de salario, todos se opusieron: sería que ya se tenía prevista una subida del 0,9% y no querían perderla.¡Vamos con los otros 100 millones que no aparecen! Hablemos de la otra promesa de nuestro alcalde: el 'Pacto Verde', ese que iba a tener una inversión de 1.000 millones en 10 años y a generar unos 15.000 empleos.Este pacto supondría una inversión de unos 100 millones al año, pero en el presupuesto no están. Por ejemplo, ha desaparecido la partida dedicada a la Protección del Paisaje, Medioambiente sólo se incrementa en unos 500.000 euros, Aguas apenas sube, Movilidad crece 2.000.000 y los distritos prácticamente se mantienen como estaban.¿Dónde están los 100 millones que se deberían invertir en el 2021? Yo no los encuentro por ningún lado. ¿Será que ese dinero va a parar a la Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)? ¿Esa Agencia que no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto del año anterior? Pues, ¡mira tú por dónde! Se incrementa el presupuesto de la ALGE hasta llegar al millón de euros. O, lo que es lo mismo, se premia a quienes no son capaces de gestionar los recursos de los que disponen. Y no se crean que por este incremento vamos a tener un municipio más sostenible, con energías limpias..., no, la inmensa mayoría del presupuesto corresponde al capítulo I: Gastos de Personal.Resumiendo, todo sigue igual; muchas promesas, poca ejecución y nula inversión en aquellos sectores que peor lo están pasando. La pandemia no ha servido para que los regidores de este ayuntamiento adquieran algo de conciencia social y velen por todos esos comerciantes que se están arruinando, por ese turismo que no puede llegar, ni por todos aquellos que, día a día, ven como sus negocios se van apagando, como tienen que despedir a sus empleados y cómo tienen que buscarse la vida para llevar un plato de comida a su mesa, los que todavía la tienen.

Beatriz Correas

Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria