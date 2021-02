No solo de Gestos vive el Hombre

En muchos países las fuerzas del orden crean mas desorden como el asesinato a tiros en Chile de un artista callejero y los ejemplos como en Estados Unidos los tenemos a millares.Hay estados como el Español que no logran avanzar en su laicidad pues los colegios privados religiosos se mantienen con fondos públicos , se continúa concediendo a la iglesia católica parte del IRPF , subvenciones a ONG o patronatos religiosos.No tributa nada , la iglesia está totalmente exenta de impuestos.Esta iglesia laica se puede beneficiar de unos 11.000 millones de euros al año entre beneficios desde Ayuntamientos , gobiernos autonómicos y otras administraciones públicas.Estos datos hablan por sí solos de que la Iglesia no está separada del estado.Y dice mucho también acerca de que los traspasos desde la dictadura a la democracia no se han hecho bien en el sentido de deberes hechos correctamente.Debemos de pensar que todas estas cosas ocurren porque hay sociedades que están alfabetizadas pero no educadas en el pensar autónomo. El sistema educativo no fomenta el pensar y el espíritu crítico con el mundo que nos rodea.Es necesario hacer un llamamiento para que poderes públicos, medios y sociedad en general amplíe un debate general sobre este tipo de cuestiones y otras muchas que existen.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.