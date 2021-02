Sobre la Moralidad y la libertad de Expresión

Cuando una persona hace unas declaraciones estas no pueden cercenar las declaraciones que hacen otras personas.

Por mucho que no nos gusten declaraciones execrables o repugnantes no deberíamos actuar por medio de la fuerza contra esta persona.

Podemos bloquear , no darle pelota, desde nuestra óptica moral está claro que no nos gusta pero esto no nos da derecho a destruir la vida de esta persona.

En todo ser humano va a haber cosas que nos gustan y otras que no , no somos perfectos y nadie puede tirar la primera piedra. Manifestaciones que por desagradables que sean estas no afectan para nada al proyecto de vida de una comunidad en general.