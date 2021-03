La Banca que no pagó su Deuda

Las deudas públicas se disparan. Los bancos que fueron rescatados aún no han pagado en lo referente a su propio rescate.

Estamos ante entidades financieras que no pagan nunca pero si tu le debes 1 euros al banco , ten cuidado.

No se le han pedido cuentas a los responsables de expolio sino que se siguen tapando agujeros creados por elementos de etiqueta.

Se necesita de forma urgente un gran parque público de viviendas. Pisos que la gente trabajadora y humilde puedan pagar. Todo se está haciendo para los ricos.

Está en construcción un mundo para ricos en toda regla.