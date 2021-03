Las Olas del Coronavirus

Las diferentes olas , la primera ola, la segunda , la tercera y ahora estamos ante una inminente cuarta ola no son más que la expresión en lo externo de nuestra conducta. Es un comportamiento nuestro, una forma de ver las cosas, un vivir como si no importara nada más que lo que le sucede a nuestro pellejo y esto claramente trae consecuencias.

Mucha gente se ha acostumbrado a vivir pensando que es el ombligo del mundo , que no importan sus actos, sus actitudes y si se equivoca con decir "perdón" ya está todo solucionado.