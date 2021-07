FAR/ SANTES... y eso "farsantes"

...déjense de ser conspirativos y de inventos: estamos a finales de julio y siempre ha lloviznado y hace fresquitooo : ¿ o no?. ...y la peste constante a "des/infestantes" eso se lo inventan algunos como yo "que tenemos el olfato" como perros cazadores. ...vamos hombre, dejen de meter miedos cons/piranoicos: sólo quieren meter miedo. El G-9 (hay quienes le llaman G8... olvidando "al ojo que todo lo ve") no ejecuta nada a las órdenes de los dueños del mundo, NADA.

... ni los gobielnos están al servicio de los trusts y los centros de poder: sólo porque se quedaron con tantos millones con los bancos que con ello Y ESO SI ESTÁ DEMOSTRADO CON NÚMEROS Y ESTUDIOS: con esos milloncitos existía una posibilidad real de ACABAR CON EL HAMBRE EN EL MUNDO.... y vamos con "los pinchazos" (yo soy un defensor de las vacunas: hasta que me dijeron QUE LO QUE PONEN PARA EL COVID NO SON VACUNAS) NO les extraña con que rapidez salieron tantos "pinchazos" y el cáncer; sin cura, la diabetes ¿sin cura? y etc y etc.... dejen de estar inventando. Desde cuando eso: ¡ahora resulta que en los sures turísticos se ha bombardeado las nubes para evitar las lluvias y rentabilizar el turismo nórdico!!!...como inventan estos conspiradores y sus locuras. Ahora tenemos lluvia solo por un año que no se "bombardeo" el cielo, las nubes; para evitar lluvias y ahora natura vuelve a su entorno, es que son.... es que son: DEJEN AL MUNDO TRANQUILO; CUIDAN DE NOSOTROS Y NOS PONEN LAS CADENAS: que más se puede pedir.FARSANTES...

En un barranco de la Gran Canaria- Islas Canarias a 26 de julio de 2021.

Ramón Francisco González Hernández de la corriente GANA (Grupo Activo por una Nueva Alternativa).

