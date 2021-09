Salvemos la Atención Primaria

La Atención Primaria que tenemos ha visto minada su estructura, sus capacidades y su prestigio, pensamos que se precisa una actuación conjunta de los colectivos profesionales y la ciudadanía y por eso estamos proponiendo la urgente adopción de dichas propuestas así como de las correspondientes estrategias de acción-movilización para superar el actual declive de la AP antes de que se hunda definitivamente.

La Atención Primaria está derivando hacia un proceso de destrucción que se escenifica claramente en las dificultades de la población para acceder a una cita, en las demoras para citas telefónicas y no digamos presenciales, dificultándose sobremanera la accesibilidad y la calidad asistencial y que arroja a la población a las urgencias hospitalarias y/o a la medicina privada. Por eso es necesario y urgente incrementar los recursos, acabar con las limitaciones e inequidades de acceso, la medicalización, la masificación y las malas condiciones laborales del personal.

Desde Canarias tenemos sobrados motivos para reclamar soluciones respecto a la problemática que se señala en el Manifiesto. La Consejería de Sanidad no atiende debidamente al eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria sin la que todo el sistema sanitario se vendrá abajo, arrastrado por las barreras a la accesibilidad, por la carencia de prestaciones, por las desinversiones, por la obsolescencia tecnológica, por las listas de espera y por la creciente desigualdad social.

Los puntos del Manifiesto que siguen recogen las medidas que consideramos necesarias para recuperar el potencial y las capacidades de la Atención Primaria:

1.- Recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto (hasta el 25% del total) y las plantillas de personal y eliminando las trabas de acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas. Ofertar Empleo Público estable y de calidad con la suficiente periodicidad y estabilizar las plantillas.

2.- Garantizar unos Centros de Salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera

3.- Dar prioridad a las consultas presenciales, fundamentales para lograr una eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad. Las consultas telefónicas y telemáticas deberán tener un papel complementario y no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías.

4.- Incrementar significativamente la enfermería comunitaria e incorporar nuevos profesionales a los equipos (fisioterapia, matronas, salud mental, psicología clínica, logopedia, atención temprana, terapeutas ocupacionales, farmacología clínica ...), ahora solo accesibles por derivación externa, y con inauditas demoras, lo que ocasiona fugas de pacientes. Limitar el número de consultas médicas sin modificar las estructuras de personal y el funcionamiento de los centros genera listas de espera inaceptables.

5.- Incrementar el personal de las áreas de admisión, formarlo adecuadamente para mejorar la relación con la comunidad y garantizar, en estrecho contacto con el personal asistencial, la distribución de las demandas de atención en los Centros.

6.- Desmedicalizar la Atención Primaria y ofertar opciones de cuidados con una orientación comunitaria y sociosanitaria, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional creciente y las situaciones que ocasionan inequidad (migración, paro, pobreza,...); así como favorecer los autocuidados y el apoyo mutuo, la promoción, la prevención y la rehabilitación.

7.- Mejorar la relación con el nivel hospitalario, potenciar los Procesos Asistenciales como base de la atención de salud, coordinados desde la Atención Primaria, incrementando su capacidad resolutiva

8.- Desarrollar la orientación comunitaria en los centros de salud con la colaboración de Salud Pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud. Promover la participación de las administraciones locales para la promoción de salud identificando y promoviendo los activos para la salud de la comunidad. Mejorar la atención socio sanitaria a personas mayores y a otros grupos vulnerables.

9.- Trasformar las Áreas de Salud para que se conviertan en el espacio para la integración de todas las actuaciones y actividades de salud, dotándolas de instrumentos para la planificación y gestión participativa.

10. Garantizar la participación y empoderamiento de la ciudadanía para la promoción de salud y la mejora de los servicios sanitarios constituyéndose consejos de salud que permitan una participación real y efectiva. La participación ciudadana no debe ser sólo para la mejora de los servicios sanitarios sino también en estrategias de promoción de salud. Si nos limitamos a los Consejos de Salud de Área no habrá una participación real, deben ser también de ámbito municipal y en algunos casos de Zona Básica de Salud.

11.- Promover el nivel de inteligencia de la Atención Primaria potenciando las actividades formativas, docentes y de investigación, con recursos y equipamiento propio y suficiente.

Se trata de aspectos clave para recuperar la Atención Primaria de Salud, reforzada, motivada y con los medios suficientes para poder abordar y resolver más del 80% de los problemas de salud de la población y hacer frente a los nuevos eventos pandémicos que probablemente vendrán, junto a una Salud Pública que también debe reforzarse.

Finalmente, pedimos el apoyo a estas propuestas, que requieren un esfuerzo presupuestario del Gobierno central y también del Gobierno de Canarias, mediante la participación activa de profesionales y ciudadanía en cuantas iniciativas se promuevan para el logro de las mismas, empezando por la adhesión al Manifiesto, de colectivos sociales y profesionales a nuestro correo e individuales a través del enlace https://forms.gle/DMTFmuqYAzMCZju97



Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias