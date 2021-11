Erupción en la Palma : Récord de Promesas

Organismos institucionales del estado han visitado la isla de Palma en reiteradas ocasiones con grandes promesas anunciadas y reiterados apoyos pero el caso es que a día a de hoy el apoyo o las ayudas son iguales a cero euros. Estas instituciones no han puesto fecha concreta para la llegada de estas ayudas.

Las cantidades comprometidas alrededor de 10 , 5 millones de euros para temas de emergencia y habitacional y 214 millones destinados a infraestructuras : redes energéticas, agua, carreteras, planeamiento urbanístico y viviendas.Todo se lanza al aire en forma de publicidad pero lo concreto, lo exacto , in situ, no llega.Demasiado márquetin político y nada más.La realidad es que al sistema actual no le importa estas familias afectadas ni otras más que pudieran verse involucradas en catástrofes semejantes.¿ Que pasaría si al jefe del ejecutivo o bien al monarca se le derrumbaran sus casas afectadas por algún tipo de inclemencia climática ?En 24 horas seguramente y sin ninguna duda estaría todo solucionado alegando posteriormente ante los medios "por nuestra seguridad o estabilidad nacional " o algún tipo de frases en la que ellos si que son "expertos".

Nada más por hoy amigos, bueno que tengan buen fin de semana y muchas gracias.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.