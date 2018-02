El Hierro/ El Cabildo de El Hierro ha convocado sus ayudas al transporte para los estudiantes herreños en el curso escolar 2017/2018, tal y como publica hoy miércoles, 21 de febrero, en el Boletín Oficial de Canarias. Pueden optar a estas ayudas a alumnos, menores de 30 años, que realicen estudios presenciales en sus respectivos centros docentes homologados fuera de la isla de El Hierro.



Estas becas del Cabildo de El Hierro están previstas para aquellos jóvenes estudiantes que deseen proseguir su formación académica e intelectual, en enseñanzas debidamente autorizadas por organismos oficiales Españoles tales como, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Fomento o Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, fuera de la isla de El Hierro, se impartan o no en la isla.

Entre los requisitos exigidos, se encuentra estar empadronados en cualquier municipio herreño al menos durante el último año. En el supuesto de que el interesado no cumpla la condición mencionada anteriormente, podrá acreditar tal condición de empadronamiento con el empadronamiento de su padre, madre o tutor legal, al menos durante los tres últimos años.

En el caso de no poder cumplir alguna de las condiciones anteriores tendrán la condición de beneficiario los hijos de emigrantes herreños retornados a esta isla en los últimos tres años.

Los estudiantes han de acreditar documentalmente que están realizando o pretenden iniciar los estudios para los que soliciten la ayuda y no serán beneficiarios de estas becas los estudiantes de la Universidad Nacional a Distancia U.N.E.D, excepto en aquellos centros dependientes de la U.N.E.D. que por su plan formativo imparta sus titulaciones mediante clases presenciales/semipresenciales.

La financiación de esta la línea de ayudas destinada a la convocatoria para el curso escolar 2017-2018, será por importe de 222.000 €, consignados en la partida del Área de Educación y Cultura, según informa su consejero, Pedro García. Asimismo el importe individual de las becas por cada beneficiario se determinará en función del lugar de estudios, según las siguientes cuantías.

Así, para estudios en La Península, el importe de la ayuda asciende a 900 euros; en el caso de los estudios en Gran Canaria, a 750, y en Tenerife, 575 euros.

Para aquellos estudiantes que participan en programas de Intercambio (Programas Sócrates, Séneca, Erasmus, Leonardo, Intercampus, ..) se beca el curso completo, 750 euros, o un cuatrimestre, 450 euros.