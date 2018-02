Cualquier persona sensata podría pensar que en los tiempos que corren, en sociedades que supuestamente deberían avanzar hacia modos de vida más saludables, donde la cultura del coche fuera cediendo terreno en la medida de lo posible a favor del transporte público y a un mayor respeto hacia peatones y ciclistas y, sin embargo, en nuestros municipios y barrios se siguen acometiendo obras financiadas con dinero público donde el desprecio hacia el peatón es absoluto. No digamos nada en lo que se refiere a las personas con movilidad reducida, esos sencillamente no tienen ninguna opción. Concretamente en la parada de guaguas de Armeñime, en la actual y seguro que en la futura estará el asunto igual o peor, técnicamente no es posible desplegar la rampa para sillas de ruedas por un problema de inclinación. Y así lleva el tema toda la vida y así seguirá, sin más.

Pero es que los responsables públicos hasta se molestan cuando alguien les pregunta sobre las opciones que le quedan a la gente para cruzar una carretera en una zona urbana, como es Armeñime. Sencillamente no les entra en la cabeza que a alguien pueda tener la ocurrencia de salir del barrio caminando a ninguna parte, de allí se sale en coche o en guagua y ya lo de cruzar al otro lado de la carretera para bajar hacia El Puertito o algo de eso pues vamos, eso es poco menos que delito y las condiciones de seguridad para hacerlo no sólo no mejorarán sino que empeorarán con la nueva obra, según reconocen los propios promotores. Algo increíble si no fuera porque está en los planos y sus manifestaciones grabadas en vídeo.

Pero es que aún ni pensando en la gente que vive en la zona, diariamente se ven a montones de peatones y ciclistas, turistas ellos, que viendo las vías de comunicación en los mapas se piensan, craso error, que aquí se deja opción alguna para el pateo cuando se acometen obras públicas y, siguiendo los mapas, se los ve uno saltando muros o haciendo equilibrios por esas veredas que la gente ha ido haciendo a base de transitar por los márgenes de esas carreteras donde los hay, que donde no los hay pues directamente hay que meterse dentro del piche. En un espectáculo diario que está a la vista de todo el mundo, sin que a nadie parezca importarle un carajo. Si puedes correr, echar una carrera corta con buenos reflejos, pues tendrás alguna opción si quieres cruzar, de lo contrario las opciones de salir vivo se reducen bastante. Y sí, es triste decirlo pero mienten, cuando el consejero de carreteras afirmaba que nadie iba a firmar un paso de peatones ahí pues no dice la verdad porque esa misma vía es la que pasa por Alcalá o por Playa San Juan y sí que hay paso de peatones firmados por algún técnico de ese Cabildo. Armeñime tiene otra categoría, según ellos, pero no es decente dejar a todas las personas que transitan a pie por la zona vendidas de esa manera. Eso es inmoral, indigno y me atrevo a poner en duda la legalidad del asunto. Pero en fin, para eso están los jueces que son los que interpretan las leyes (y los técnicos del Cabildo claro está).

Y sí, es verdad, lo sensato es una pasarela peatonal decente, donde las guaguas tengan paradas adecuadas a ambos lados de la carretera para no tenerse que desviar hacia una rotonda minúscula donde sólo tendrán inconvenientes. ¿Pero cómo esperar de estos políticos que prioricen esta necesidad imperiosa para el barrio cuando el objetivo de la obra es simple y llanamente favorecer el desarrollo turístico del entorno de El Puertito? Lo llaman rotonda de Armeñime porque en Armeñime es donde están los votos, pero salta a la vista que el acento no se ha puesto en las prioridades ni en la calidad de vida del barrio, más bien al contrario en asuntos como el de las opciones que se le dejan a los peatones: ninguna en este caso como en tantos otros.

