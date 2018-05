...y esa reflexión impostergable en Podemos no puede ser postrera. ... Tienen ustedes, compañero y compañera; los votos que les dicen que SI deben seguir donde están; yo no sé si ustedes alguna vez lo dudaron (yo dudo que lo dudaran). Sé que toma nota el Secretario General de una importante cantidad de votos claramente que No; y eso después de que se hayan retirado miles de compañeros y compañeras de la participación presencial y otros muchos en la virtual, con las diferencias habidas que son lo normal y yo diría lo imprescindible para aprender y crecer. ... Pues eso, respetando que la última vez que supe éramos sobre los 504.000 inscritos, participaron 188.176 y de los cuales 59.224 fueron NO, pero al igual que yo mismo lo hicimos en blanco 652...

...pues 128.300 que SÍ y ante el panorama del momento en el que "curiosamente" salta el caso Gürtel, la moción de censura y todo esto junto al chalecito de Galapagar que vamos: la opción queda cautiva sin dudarlo...Y más si anuncia que ante una baja participación también dejan sus responsabilidades.Pues hasta yo mismo en tan absurda pregunta participo.Pero por mucho que el sr. Echenique anuncie unos grandes resultados... (no tengo yo buenos recuerdos de los anuncios del Sr. Echenique no) yo sigo sin verlo claro...1) Si miramos los números no son muy de festejo para lo que debió ser Podemos (un gran frente aglutinador y no un partido más), a pesar de que se ha eliminado toda voz discrepante en su seno, salvo algunas de sus propias tendencias y bien asentadas como fundadores e ideólogos (entre ellos y no sólo los denominados "anticapitalistas" que verán que ya cumplido su objetivo... ahora tocarán a rebato: al tiempo...) A pesar de; aun así hablamos de muchos votos NO... muchos; y en comparación no digo pocos, pero si no muchos SÍ y eso se tendría que valorar.

2) A pesar de que esos votos SI no son muchos... a mí y a otros tantos nos parecen increíbles. Teniendo en cuenta las arbitrariedades que se han cometido y que no viene al caso mencionar, pues a estas alturas cualquier persona que se precie de participar en política de manera directa y no las conozca está haciendo cualquier cosa menos contribuir a un cambio social. Porque mira que se ha deshecho en estos pocos años (no digo que todo haya sido injusto, pero tela/tela...) y las mayorías han mirado y miran para otro lado: se juega con el factor de que las mayorías no participan porque no se ha fomentado aquello del empoderamiento: y claro, hasta perciben al desplazado como como acusado y se hace complejo... y que por aquello de no perjudicar nos quedamos cortos y no seguimos porque queríamos dar tiempo... ya ahora es algo del pasado, y hasta en eso hemos sido políticamente responsables y siempre aunque nos ignoren nos hemos sentido parte real del proyecto participando en todo lo que podemos y con nuestras alternativas.

3) "Ayyy desobedientes": la fuerza de los medios es muy importante... claro que sí. Dando vueltas y vueltas a tuerkas y tornillos; todo se logra con tan excelentes programaciones y medios y "fuertes" con nuestro particular Gerónimo: más me preocupa esa "acrítica" cuasi futbolera de los inscritos en Podemos. No digo ya de esa nueva nomenclatura de "militantes". Lo que no sé si realmente interiorizan y recogen recortes de todas esas excelentes a mi entender programaciones cuasi lecciones de actualidad y lucha. También las hay en formatos libro por cierto. A lo que voy... se necesita rearmar de conciencia, y para ello hay que articular mecanismo como en su momento aprobamos y realizamos; bien es cierto que esas programaciones son algo extraordinario pero no son suficientes. Si no se retoma la senda de las asambleas abiertas (esa moda de hacerla en locales particulares con y entre los mismos no sé yo si da en la nariz) y repensar que ha habido y los habrá errores y hasta arbitrariedades...pero por encima de todo están los pueblos de España que necesitan una alternativa y que con todas las cortapisas que han sido muchas y algunas "no tragables" lo cierto es que la inmensa mayoría de los representantes en las instituciones públicas de Podemos y las confluencias han sido ejemplares, notorias y como gestores hasta brillantes... ESO ES SIN DUDA UN CAPITAL DE CARTA DE PRESENTACIÓN... pero como todos sabemos; la lucha donde está... y por supuesto en las instituciones, pero sin la calle nada sirve ni nada vale. ¿no echan ustedes de menos aquellos del "empoderamiento"?... pero sobre todo una palabra clave que al igual "que los andamios" de construcción en podemos me enseñaron compañeros y compañeras en una asamblea de Podemos Tenerife: "generosidad"... desde ese día fue, es y debe ser nuestra bandera me "auto convencí". Otros como que no tantito...

...y que no es el "si puede pagarlo o no pueden pagarlo": si piensan seguir en política toda la vida y mil bobadas que les soltaron todos los reaccionarios y muchas que confiaron en ellos también. Si no es en un puesto político al cual van siendo muy merecedores por su capacidad para enfrentar "poderes fácticos" pero las cosas deben cambiar; son profesionales, jóvenes y tiempos que son "ley de vida" sólo con posibles herencias estaría pagado y de ahí viene a mi entender el tema de la suavidad de la banca en porcentajes y crédito, que también le restregan y todo eso, PERO este no es el tema ... a pesar de que han tratado de convertir esto en un culebrón o en un "plató del corazón" (un bodrio para que nos entendamos).

...no olvidemos que si el agua de las lluvias viene tardía (por el San Juan Cristiano del 24 de Junio) los brotes se pudren y no florecen ni crecen ni las flores ni las escuelas... y habrá que volver a arar y abonar y sembrar y regar... y esperar y esperar hasta que vuelva mayo, "que aquí lo esperamos con gran menester"

¿Cuándo vendrá mayo

a cubrir la tierra

para que seamos

libres de cualquiera?. (del maestro JA Labordeta)

De ti depende, tú eliges...

Ramón Francisco González Hernández

En https://lamanoylapluma.blogspot.com.es/

Islas Canarias, 28 de Mayo de 2018... tras el "reconteo" de votos internos y en vilo por la moción...