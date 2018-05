Esa necesidad de hacer memoria... de los que desde el principio enfrentamos las opciones centralizadas en un frente amplio como pudo ser PODEMOS... ...y es que todas y todos en PODEMOS sabemos de la importancia hoy por hoy de Pablo Iglesias al frente. ...es un procedimiento de cierre de filas para los inscritos que toca al corazón y a la (permítaseme la siguiente terminología) "memoria mediática" y al "asombro de muchos" el ver como unos chicos le plantaron cara a la derecha más conservadora y corrupta..."eso en las españas no se olvida": cuando todo era sumisión, desmoralización y apatía generalizada quizás un poco aleteada por el chachi 15M y eso no se puede olvidar.

"El discurso de Pablo Iglesias" en el Parlamento Europeo (que este que suscribe calificó como el final "oficial" del franquismo) y tantas cosas que para muchos y muchas jamás pensamos escucharlas, vivirlas, sentirlas, reanimarnos y eso en las españas se hizo una realidad por el impulso de ese gran frente que fue (aún lo puede ser)PODEMOS; SÓLO POR ESO Y POR MÁS EL NIVEL DE GRATITUD DE UN PUEBLO ES MUY ALTO....otra son los métodos, las formas, las maneras, los arribistas, los fraccionalistas, los listillos y otras y otros "quillos" que llegaron muy bien organizados y se instalaron, "cortaron cabezas" y se instalaron... llegando a burlar procedimientos que defendían y con códigos de actuación poco éticos y hasta el ataque y el insulto: por no decir más, injuriaron y apartaron a sus propios compañeros/ras.Era casi lo previsible: era una laguna que había que estructurar; un cuadro de mil colores con el fondo rojo, un edificio en la primera fase de construcción.(confieso que desde ese momento entendí algo de esa compleja y apasionante "teoría del caos" y que sólo me atrevo a mencionar).

PERO NO OLVIDEMOS QUE DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS.

...Y es que sí, desde los cierres de planchas con respaldo del Secretario General en internas a las dos Asambleas de vista Alegre... la eliminación casi total de los círculos como tales y sólo dar rienda a los que aplauden cualquier proceder; pero sobre todo y ante todo las limitaciones al avance que se vio nacer al rechazar y llegar a aplastar a cualquier tipo de crítica y disidencia; los procederes casi inexistente e inadecuados de las supuestas Comisiones de Garantías y sucesivas arbitrariedades que no recibieron la crítica suficiente y contundente de rectificación y si de tolerancia y aún más el miedo de hacer público la vida de una organización que se supone popular: no tuvo antes precedente... y esa tolerancia generalizada ha llevado a un debilitamiento no sólo organizativo sino ante todo político y social.

... Claro tengo, que cuando se crean liderazgos extremos y personalizados; que gentes poco doctas (cuando no con patologías) pero con coletilla fácil tildan de inmediato de Stalinismo: sin tener la más mínima idea de lo que hablan puesto que dicen defender precisamente lo que stalin (con el leninismo que es a quien en el fondo se ataca: el stalinismo no existe) y que fuera de época donde anclaron su visión, atacan a la historia de la emancipación social dándole pantallazo a la reacción para que siga recurriendo a tiempos pasados... pues eso, el liderazgo personalizado necesario no se puede llevar al extremo de rodearse, aunque no se planifique es una consecuencia inmediata: de gentes que aplauden y que por aquello de la educación recibida, no cuestionan y todo lo que se hace y dice, se busca una excusa o un dogma que lo justifique ya se llame lealtad ( mal entendida) o a modo de secta cerrar filas ante el proceder que avala la figura de una persona con señas de liderazgo político continuado: y ese es el error de fondo : el liderazgo es situacional o deja de serlo para convertirse en acción directorial... y eso es cómodo para muchos y en terribles momentos de la historia se ha pagado caro en otro orden, otro mirar y otro contexto.

... ante lecciones que no se aprenden y porque el discrepar crea acción y el "aceptar todo" sometimiento: voté en blanco ante una pregunta que sobra y sí un proceder que, o se cambia o "la historia condenará" o "alzará".

De ti depende, tú eliges...

Ramón Francisco González Hernández

En https://lamanoylapluma.blogspot.com.es/

Un 26 de Mayo de 2018 atisbando un panorama de avance o retrocesos...