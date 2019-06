Tirajanas: ¡CONTRA "DUNIA" SE VIVE MEJOR!, en Santa Lucía

Y es que en el ser de la esencia política municipal, digo yo, se confunden los comentarios de algunos y las pláticas de bar o parque, con la realidad circundante del pensar de mayorías.Al caso voy, y por hablar les cuento, que interpretar que tras cuarenta años, si no es más, de gobierno municipal continuado... ¿se puede llamar derrota el hecho de obtener una cantidad de votos considerable (6.388)?, que traducida en 7 concejales; ¿significa que no puede estar en un gobierno municipal una formación política? y no ya por esa formación misma, sino por la que ha sido alcaldesa estos últimos 4 años, a quien se le acusa hasta de "las hojas que caen sin avisar", pues a mi modo de ver resulta comparable los tejes y manejes de una situación que por asimilación, sin tratar de desprestigiar a nadie, a pesar de que se ha convertido el "tiro al personaje" en hábito político, en un juego de "trileros" a espaldas de una ciudadanía que ni entiende ni le preocupa en demasía en que "cubito (versus cubilete) está la bolita". ¿Quién dijo que cambiar se logra girando por la derecha?. ¿ En qué código está?.Ensayado, mejor decir amañado/compinchado, anda siempre alguno (que puede ser y es alguna) animando con amagos, jactándose de que tener "la llave" de la fortuna y hasta en que "cubito" anda la perseguida bolita... en preciso momento se le sube "el reinado"; pues dependen todos de él, u ella (eso cree elucubrar...ella) a pesar de "sus morados". Muchos, se fijan en su "suerte" y se arriman incautos al pernil, por si como a la susodicha, le toca la carambola y haga "pleno" más que sea de perfil (o enseñando la patita)... y aunque eres consciente de la debilidad manifiesta, te dejas seducir por la "diosa" de la fortuna: llegada de otros "lares" cercanos, donde tampoco reina ni reinó, pero al término vecino se vino, y por cosas de "los destinos" apañar el asunto de elegible, entre rio revuelto pescó... logró puesto de salida para entrar, un puñado de votos la auparon: ¡Qué "cara/jeta" ponen ahora sus compinches!... total, acostumbrados van.Rabietas y pataletas tienen algunos, que ven como su pupila, que educaron para "amagar" se queda con el personal, para poder y trata de "gobernar" donde no tiene cabida... aunque las cosas del "reinar" sin corona, tienen costes altos y "llevadero" (no por suaves sino como marca o cicatriz), total lo mismo le da, lo ideal es buscar mi puesta de largo en mi ego y postular. Viene de vivarachos consejeros de postín, que predican a los vientos cambiar, para luego recordar, hasta con ínfulas cercanas, que el gobierno estatal debe ser de "cooperación"; al igual que aquel Secretario andante que cruzó frontera con peluca y escapulario... diciendo que lo de común es lo europeo y que comunista es "euro". Quizás pensaba el tal Santiago apellidado Carrillo (no confundir con otros locales) que proponía en demasía un gobierno de "concentración". Me viene a la memoria la comparativa, pues la trayectoria se entrecruza entre dimes y diretes que más tarde nos regaló, nada más y nada menos qué: un ejecutivo que des industrializó, por la OTAN nos metió, recortes digo reformas laborales, congelaciones salariales, despidos y demás... pues para no cansar; a este me suena el panorama. Fascinado con Santiago el tal Pablo galopar.Y andante yo estaba por comarcas de las Tirajanas, no me voy más al sur que alucino, hablaba de tierras antaño "entomatadas" y hoy confundidas con tanto filo (de formas de mellar) y tantas ganas de bailar.Yo mismo estaba en el baile-lectoral, pero no me otorgaron parejas, que con pocas papeletas no pude ni quisiera entonar. Nuestros conceptos, distintos, tratarían de mejorar.Decir para no decir nada... no es este mi cantar.Más quiero que por fortuna, tenga buen camino este simulacro de "duma"... y que el tema no es reinar, más bien tratemos de andar:"que el cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará?".Que no son tierras baldías y memoria tiene y tendrá.

Ramón Francisco González Hernández

Miembro del Colectivo GANA de Santa Lucía de Tirajana – fue cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales por LOS VERDES/GRUPO VERDE en este municipio.