Un nuevo des—orden internacional

Compañeros y ñeras... piensen en positivo: "el mundo no volverá a ser el mismo". El capitalismo cae porque ha llegado a su saturación; no encuentra nuevos mercados y sin ello (causa del imperialismo) no puede vivir. El problema viene en ¡¡ que no tenemos alternativas!! y si esa que surgiera, la ¿alternativa?; la vuelve a dominar el pensamiento reparador y sanador del capitalismo (de todos los progres e izquierdistas de derechas, en alianza por trabajo –su salarios- con la gran patronal y su representantes políticos) hemos vuelto a tener entonces que remontar este caos que se ha producido, camino a tan cacareado de siempre "nuevo orden" de la sumisión sin obediencia.

Sin entrar en quién o quienes o si por "generación espontánea" (esto últimos sería un auténtico milagro no visto) se produce y expande el virus salvador (tiene endosada corona). Tengamos en cuenta que ha caído todo, pero todo el sistemas tal y como lo conocemos, y no hay respuesta cierta, eso significa que como siempre "seremos los pueblos del mundo quienes pagaremos duro un remontar a la nada".Si ven, y tal y como dicen los expertos, en China fue una verdadera lucha contra el enemigo VIRUS. Pero no olvidemos que China... a la que tanto acusan de falta de libertades y control. Fue por ese control férreo a través de todos los mecanismos como pudo parar el virus "que le han nacionalizado".En China, que por su eclecticismo y jugar a medidas socialistas (que le ha permitido sobrevivir a un inmenso "otro mundo que es China") y medidas capitalistas: combinar liberalismo y hasta imperialismos; pues bien, no olviden que sabían hasta que persona está con fiebre sólo por ir por la calle, es más, sabían quienes estaban a su alrededor, por medio de sus terminales, y cuando alguien era sospechoso de portador... recibía una alerta y tenía que presentarse en donde le indicaran. Y no sólo él/ella, sino todos los que estuvieron a su alrededor (ya fuese en el metro, en el súper o paseando por la calle) no olvidemos que antes de aterrizar en China, ya eres subido a la base de datos automáticamente y tu terminal intervenida como la de todo chino, y saben todo pero todo lo que haces, pues bien, este férreo control es el que hace que el virus "que nacionalizaron chino" se haya controlado.

Máxime cuando China está preparada inmediatamente para ataques nucleares y de bio/ataques: Toda china y todo chino saben dónde está su puesto de manera inmediata a la alarma "que recibe cada uno en su móvil," entre uno y tres minutos posteriores a la posible sospecha de "ataque" y tienen un plazo para presentarse en su puesto y ya saben a qué unidad, batallón y mando pertenecen.

Esta mi exposición viene: "a que expertos documentados y a los que sigo desde hace tiempo": temen que "lo que sobreviva al capitalismo" --- y nunca mejor dicho lo que sobreviva: pues ahora me gustaría ver las respuestas de los doctos de cambridge y otros "de sus sistema auto/regulador de mercados" amparados en la no intervención estatal (claro que ellos si construyen un Estado paralelo con sus trusts y otros conglomerados).

Me temo que será puesto esto como el paradigma de la seguridad, y si no somos capaces de dar una respuesta... todo quedará en sus manos.

Entendamos que esto no es una gripe (ni la Española, que por cierto no era Española pero...) es que se está hundiendo el mundo en el que hemos vivido... que se venderá "Venecia y sus canales limpios" cuando no había masificación. Que los venados o ciervos, corren por las playas... que los pajaritos han vuelto... y que la consigna de eliminar a gran parte de la humanidad para poder seguir en el control la tienen en bandeja.

Recuerden, no olviden, aunque las grandes agencias lo han ocultado: los casos de presidentes, líderes y opositores que han muerto "con extrañas" patologías... desde activistas, Chávez,... y otros tantos".

Si no articulamos respuesta "a un nuevo mundo", ya se han puesto a articularla otros de cómo será el nuevo mundo.

Estamos los pueblos del mundo en una situación de debilidad generalizada: organizativa, política, económica y sobre todo ideológica... pero tenemos la respuesta y hay que articularla: el mundo o recuperamos lo natural (lo que quede) o estaremos de nuevo sometidos al imperio de los NUEVOS CENTROS DE PODER que ya están en marcha.

Nosotros seguimos jugando a las mascaritas porque no nos queda sino eso, poder sobrevivir a cómo y nos diga el Estado que hasta no hace mucho secuestró la sanidad, arruinó lo laboral y la corrupción mejor no nombrarla porque de vergüenza no podríamos hablar sino de la más burda humillación.

O nos repensamos o esto será un paraíso: DE ESCLAVOS.

De ti depende, tú eliges...

Ramón Francisco González Hernández

En un barranco (recluido por cuarentena) de la Gran Canaria, Marzo de 2020.