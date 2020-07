Con esto de los nuevos confinamientos se observa un caos total . Esta pesadilla del bicho y la gestión del mismo parece interminable. Se habla mucho de la libertad de expresión pero extrañamente la hay cuando la opinión es afín. Aqui hay mucha gente que dice que todo está muy bien y que aqui no se ha cometido ningún error.

Me parece que la gestión no se está haciendo de manera coherente o positiva y por otro lado no se si se podría aguantar otro confinamiento como el anterior.