Ya hay vacuna

El problema vendra cuando digan que primero su país y después el resto.

No hay humanidad en el mundo de hoy. Solo importa el dinero.

Este es el mundo que se ha querido implantar a lo largo de la historia y de momento

con el consentimiento de la mayoria se mantiene.

El nacionalismo de las vacunas no ayudara a combatir esta pandemia.

El virus actualmente ha perdido mucha fuerza no de contagio pero

si de enfermedad, la mayoria hoy lo pasa como un simple catarro.

No se porque pero es una realidad que ha perdido fuerza.

Tener el Coronavirus no significa tener la peste ni la lepra.

Hay gente que de un granito hace un castillo.

A lo mejor es por influencia de los medios de que influya la falta de inteligencia.

Se han dado casos que porque a un familiar que tiene sintomas del dueño de un

bar ya la gente no va a ese negocio.

No se a veces si vivimos en la edad media o en el siglo ventiuno.

O que no vivimos en un mundo con demasiada inteligencia.

Habrá que buscar tener un poco de cabeza.

Jesús Antonio Fernández Olmedo