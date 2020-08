A rio revuelto Ganancia de Pescadores

El Covid 19 es el negocio ideal con el que siempre soñó la sanidad privada. La universidad de Oxford cuenta con la colaboración de la farmacéutica AstraZeneca y la biotecnológica norteamericana Moderna por ser primeras en presentar una vacuna contra el coronavirus ahoga un negocio en el que estaba entrando España que es levantar un modelo de negocio basado en la realización de pruebas diagnósticas a precios desorbitados entre otros. Mientras aparece la milagrosa vacuna se están gestando una serie de negocios en la salud privada. Las pruebas de detección del Covid 19 que están exigiendo las empresas a sus empleados y nuevos contratados son un gran negocio hoy en expansión. Hay empresas que han multiplicado por 300 la producción de test hidroalcólico.A esto se suma una nueva ola privatizadora aprovechando la situación de confusión que han generado con el Covid 19.Sin embargo, se comienzan a evidenciar señales que parecen ir hacia un cambio social. Mucha gente se ha dado cuenta de la fragilidad de la existencia. De que no somos los reyes de la creación ni tampoco vamos a ser eternos. Ha sido un toque de atención. Mucha gente se ira dando cuenta de que no es autónoma y que en realidad el mismo empresario forma parte de una cadena que aparenta autonomía. Poco a poco muchas creencias irán cayendo. Se podrá ir entonces vislumbrando un mundo diferente al que hemos vivido hasta ahora. Y será entonces cuando la gente mas sensible se ponga en marcha a construir ese espacio que todos realmente quieren.

Un mundo donde el otro sea el valor central y no el dinero.

Jesús Antonio Fernández Olmedo