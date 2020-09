Chira/Soria: una estrategia de lanzamiento político a golpe de "ver la luz"...palabra.

Desde cuando se puede "endulzar" (suponiendo que esto del dulce sea bueno...pa´entendernos) con que "vamos a aprovechar el agua desalada para regar los campos de cultivo y otras necesidades"."Pero si la agricultura es residual, y encima está a muuucho más de 300 metros de altitud, que es el límite de uso de las aguas desalinizadas (que no quiere decir libres del todo de sal)". Aparte del tremendo coste de subir el agua "para riegos": si algo se extrae de agricultura su precio sería astronómico.Y como necesito encontrar palabras más adecuadas, sobre todo por desconocimiento técnico en materia tan compleja, pues trato de buscar explicaciones y lecciones de asesores conocedores y experimentados. Así, sin conocer mucho más que lo imprescindible, leo un proyecto de estas características en Gran Canaria; pues "se me atragantan mis pocas palabras". Cuando me acerco a este proyecto, a las necesidades que requiere, a lo obsoleto de las técnicas a emplear, a los 400 millones de entrada aparte de los previsibles "venideros": pero sobre todo y como decimos ABRIR LA ISLA EN CANAL, DESDE LA CUMBRE HASTA LA PLAYA; con una alteración de las costas y el destrozo de una joya natural y parque temático maravilloso como es el Barranco de Arguiniguín.Sin palabras me pregunto: ¿es esto necesario realmente?: indagando y preguntando; para que no se me quede dentro y buscar herramientas de expresión que me alumbren...pues me enseñan que en realidad el verdadero problema: "es que la generación térmica que tenemos (en ciclos combinados) son muy grandes e inflexibles"... en la centrales de Granadilla y de Juan Grande. (es una cuestión técnica básica): y si los ciclos combinados no pueden funcionar por debajo de 25 MW cada uno...ellos cubren toda la demanda solos "y por tanto hay que parar los molinos".Y pregunté, palabras hallé a pesar de la "atragantadera":¿y es inevitable este tremendo ATENTADO criminal contra nuestra isla y su frágil diversidad?... y ¡alehop!: CLARO QUE SI ... sí, existen estudios de prestigiosos expertos y docentes que proponen la sustitución de esos grandes "ciclos combinados" por "grupos más pequeños y flexibles que PERMITIRÍAN un aumento más que significativo de la cacareada PENETRACIÓN RENOVABLE."Pues estos grupos se podrían ir desconectando de forma escalonada en la medida que sale el SOL o aumenta el VIENTO, y/o arrancando a medida que decae el viento o llega la noche"....y todo con mucho menor coste, pero mucho, no sólo en esas partidas de millones "ofensivas" ... sino sobre todo "destruir para siempre nuestra hermosa Gran Canaria que es toda ella un parque temático para la realidad que siempre hemos propuesto de "situar a la isla a la cabeza de las islas de sostenibilidad real y efectiva en el mundo...Por eso, y digo yo ahora con estas palabras: señores del gobierno del Cabildo de Gran Canaria... y en la persona de su presidente, si yo, a golpe de teléfono y conocidos (ciertamente brillantes), leyendo las páginas adecuadas... He podido afianzar una posición clara en algo, que hasta no hace poco YO ME CREÍA EL TEMA DE QUE ERA ALGO MARAVILLOSO PARA LA SOSTENIBILIDAD... Y ahora me aterra y nos aterra tanto que lo vamos a parar ... ¿no me digan ustedes, o mejor, usted sr. presidente, que es ajeno a estos conocimientos?... eso sí que, no es que no me lo crea, es que estoy completamente seguro que lo conoce y lo sabe. Que sus equipos tienen datos y proyectos y alegaciones y todos sus componentes para saber de esto. Que grupos políticos en el conjuntado Gobierno de Canarias: miren para otro lado y no digan ni palabra ante esta monstruosidad.Que todos los que forman el Gobierno de este Cabildo de Gran Canaria: encabezado por D. Antonio Morales, y del Gobierno de Canarias, en las personas de D. Román Rodríguez, D. Angel Víctor Torres y Dª Noemí Santana -artífices de un pacto que parece de SILENCIO- incluidos sus organizaciones políticas: Nueva Canarias, Psoe, Unidas Podemos... junto con los que les consienten, para estar en sus gobiernos y que ¿progres? Y con flores; son cómplices y ejecutantes de esta macro/barbaridad. Que por cierto toma tintes "incalificables" como es sacando y cerrando períodos de alegaciones en "plena pandemia" y en el mes de Agosto....Pero a más visión, siendo su presidente, el elemento más digamos popular y aceptado, por su labor a la cabeza de avances en su Agüimes y la mancomunidad del Sur/Este "en tiempos pasados" ... Su pluma constante en los medios ... su vertiente de cristianos de base y esa presencia casi sacerdotal ...sus equipos de asesoramiento llegados de comunidades de base y entrelazados con los movimientos sociales, diocesanos y nutridos de procedencia "ex/ecologista"; que le hacen de satélites y asesoramiento, quedando en red y en familia.Pues no me creo, ni nos creemos nada; por indicios e indicadores de un recorrido para nada baladí y sí experimentado en estrategias. "La familia es la familia".Estar al frente del Cabildo de Gran Canaria es una responsabilidad que conlleva desgaste.Pero en quién mejor se puede confiar que en persona que aún conserva el carisma de gestor, y que a pesar de acusaciones de todo tipo mantiene el tipo y la presencia, para ser quién encabece sin levantar malas protestas, la ejecución de este macro proyectado / atentado sin precedentes. Y algunos nos preguntamos: ¿quién te ha visto y quién te ve?...Pero entre el cargo, las cabras, los incendios ... y ahora gestar este macro atentado a Gran Canaria, le y les puede asestar un golpe político social mortal... que no nos va a extrañar, que en poco se retracte y eche esto para atrás. Sería genial para todos y para usted y su grupo un golpe de aire político que le devuelva la aureola perdida ante esta locura.Nos daría igual que políticamente se reforzara con su "jullona": "PERO NO PERMITA QUE DESTRUYAN GRAN CANARIA LAS MULTINACIONALES FINANCIERAS en y con su infantería: LAS ENERGÉTICAS trasnacionales. (nos suena algo o de algo el capital Saudí, entre otros...).Somos conscientes que aún estamos en pañales para alcanzar tanta soberanía de la que se habla con palabras... Nos queda mucho recorrido sobre todo en soberanía social y popular: pero es todo un proceso dialéctico por venir..."aunque sin darnos cuenta en él estamos".Ya coste económico a pagar por el contribuyente trae, pues se ha convertido en negocio: demandas y reclamaciones de lucro cesante. Algo que no sólo en el sector energético se ha convertido en un auténtico "modelo de negocio" por sí mismo, como consecuencia de la errática política y su regulación.Se lo dejamos apalabrado: ¡palabra!De ti depende, tú eliges...Ramón Francisco González Hernández -portavoz de LOS VERDES en Gran Canaria.