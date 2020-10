Por un uso sostenible de los Fondos Europeos

El portavoz de Los Verdes Ramón González opina que "No es de recibo plantear esa ayuda para trenes de alta velocidad y a grandes obras destructivas e insostenibles, como pretende el Gobierno de Canarias".Añade el portavoz que "Con la caída del modelo turístico de masas, canarias está abocada a la miseria. La pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que acelerar el proceso. Y descabalgar el sector motor de toda la economía Canaria. Es urgente plantear un nuevo modelo económico para Canarias"; y en ello debe basarse la recuperación. No podemos seguir a golpe de parches y del maná de las ayudas de Europa; en un marco que nos hipoteca y nos aleja de cualquier soberanía efectiva. Llevamos mucho tiempo, demasiado, jugando a que nos subvencionen y eso es una variante decisiva para todo proceso de crecimiento y sostenibilidad.González considera que Canarias tiene recursos para pasar de ser una economía colonial a una economía sostenible y pujante: "Por un lado para el turismo la clara propuestas de Los Verdes es impulsar la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta para adaptarla a las nuevas necesidades de un turismo sostenible".Según Los Verdes "El solo hecho de emprender una rehabilitación a gran escala significaría la creación de miles de puestos de trabajo. Evidentemente las empresas necesitarían de unos importantes incentivos para afrontar esa tarea". No podemos olvidarnos que el turismo es y seguirá siendo el verdadero motor de nuestra economía y por tanto de nuestra existencia.Opina González que "La rehabilitación de la planta alojativa sería una oportunidad para lograr un turismo sostenible en base a desarrollar el autoconsumo energético de las instalaciones turísticas con energías renovables". Y esto es una de las aspiraciones del joven empresariado Canario que puja cada vez más por una alternativa en un marco de conservación del territorio; que tiene que ir de la mano de nuestras universidades y su orientación general, y la participación de la sociedad en su conjunto.Los Verdes proponen lanzar un proyecto de autoconsumo energético en todas las viviendas y comunidades de vecinos en la que sea posible. Aseguraría la creación de miles de puestos de trabajo y ayudaría a conseguir los objetivos de la lucha contra el cambio climático.En esa rehabilitación habría que tener en cuanta, según Los Verdes, la adaptación de la planta alojativa a las nuevas demandas tales como los destinos tecnológicos, la sostenibilidad, una mayor conexión con la gente y los lugares de destino y el concepto de "Viajes con más calma". De ahí nuestra lucha constante por la conservación y protección de los árboles urbanos, pues los lugares de alojamiento turístico, deben ser ejemplares en este aspecto.Proponen Los Verdes que parte de la planta alojativa puede reorientarse a actividades que no son tradicionalmente turísticas como el "Cohabitaje / cohabitatge cooperativo" para jubilados europeos; pero también para el nacional.En segundo lugar diversificar la economía apostando por el polo tecnológico creando unos "Silicon Valley" acogidos a la ZEC para atraer a los nómadas digitales y empresas tecnológicas de todo el mundo. "Consideramos que debería estar bien comunicado y ubicado en las zonas turísticas de Tenerife y Gran Canaria. Esta es una realidad que no podemos obviar" apostilla González.Afirma Los Verdes que Canarias puede y debe estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías creando un potente sector capaz dar salida a nuestros titulados y atraer a las más potentes industrial tecnológicas y nómadas digitales.En tercer lugar propone el partido ecologista apostar por la economía azul, gestionando de manera sostenible los recursos que nos aporta el mar que nos rodea, "lo que implica ser valiente a la hora de lograr tener aguas marítimas propias" añade González. Y esto es decisivo; los recursos naturales existen: o los tratamos o vendrán a explotarlos rapiñadoramente en detrimento de nuestro territorio y nuestras aguas, esto requiere un marco adecuado de reformas como camino más cooperativo estatal, concluye.Además, proponen potenciar todo lo que tiene que ver con las energías limpias fomentando la instalación de placas solares de autoconsumo en todas los edificios de Canarias en que sea posible.

Añaden la propuesta de mantener al sector primario con una ley de soberanía alimentaria de modo que se orienten las producciones a las demandas locales y del turismo. Que nunca más los servicios de restauración de la planta alojativa no se correspondan con nuestros productos. Con ello se abren puertas a la hostelería no alojativa con la alternativa turística gastronómica.

El sector primario necesita ayudas para reconvertirse a las nuevas demandas tanto las relativas a la exportación como al mercado interior logrando mayores cotas de soberanía alimentaria.

En este sentido Los Verdes plantean que Canarias siga la senda de Canadá y Uruguay planteándose la legalización del cultivo del Cannabis, tanto para uso medicinal como recreativo.

Esta es una propuesta realista y que necesita de la comprensión y colaboración de todos los sectores. El caso de Canadá es singular, ya que aún aportando el sobre coste de la calefacción; su cultivo y comercialización es un éxito rotundo; en Uruguay su tratamiento y comercialización avanza de manera destacada: "En Canarias lo tenemos todo para ser punteros en un sector primario en este cultivo, pues nuestras condiciones climáticas durante el año son las que se requieren"; paralelamente se complementaría con otros cultivos necesarios y acordes al terreno y a la demanda de los mercados locales que serían los encargados directos del suministro de la planta hotelera y alojativa"... Este es nuestro reto de futuro; y no podemos aplazarlo a un medio plazo, o nos iniciamos o vendrán otros y nos desplazarán del mercado.

Los Verdes piden que el destino de las ayudas europeas no se decida en un despacho y bajo la presión de los intereses empresariales exclusivamente. "Debe haber un amplio y urgente debate con la sociedad para trazar un plan de rescate para Canarias" concluye el portavoz de Los Verdes.

Ramón Francisco González Hernández

Portavoz de los VERDES de Canarias.