Todo está Caído

¿Sólo es un cuerpo represivo actualmente? o por el contrario nos podrían beneficiar en algo.Con los sistemas sanitarios en periodo de avance hacia la privatización por supuesto que habrá mas muertes evitables.Sólo unos cuantos podrán disponer de una salud y la mayoría dispondrá solo de una sanidad de beneficiencia.Hoy las instituciones que deberían de mostrar su ejemplo están totalmente podrídas, tanto que ya tan sólo pensar en ellas comienzan a llegar a nosotros ese olor nauseabundo.No parece que haya una sola que mantenga su honor , esta todo caído.La gente reacciona como puede , como sabe o como le han enseñado , en una situación de hartazgo que ya no dá para mas.A los que están en situación de poder poco les importa todas estas escaramuzas ya que piensan que su chiringito no se les va a terminar o al menos eso creen.Hay presidentes que sus vinculos están ligados con el narcotráfico y con la venta de armas a países donde se mata a niños indefensos.La situación es muy fea como para no tomar conciencia y no hacer nada.Si continuamos dejando que el tiempo pase como las manillas del reloj sin ejercer cambios en nosotros y en el medio podemos llegar a vivir en un planeta en el que lamentemos haber nacido.

Jesús Antonio Fernández Olmedo