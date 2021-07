Desbancando quimeras: no, no, no...no queremos su energía (y 3):

y eso, sin olvidar: que fue el Rockefeller y sus corporaciones actuales... pero sí; fue el primero. Energía es valor, es valor de mercado en todas sus formas: desde la de los brazos del trabajador hasta la que alimenta la máquina. Fue el primero en utilizar el modelo corporativo a lo gigantesco de las grandes corporaciones empresariales/financieras que, en la fase superior del capitalismo, se reorganiza por una lógica de mercados en multinacional. Para ser el cauce del imperialismo, para copar todos los mercados, superando barreras limítrofes, no sólo físicas como los países, sino las legislativas, cambiando gobiernos o destruyendo estados y, que necesitan de una constante producción de petróleo - "porque este es en sí, el tema central de LA ENERGÍA, no hay fórmula contraria", no pueden dejar de consumir combustible fósil, porque perderían protagonismo de mercado, "no lo van a consentir", eso sí, tratan de arroparse de verdes, alternativas, libres, hidrógenos,... Y otras energías utópicas, pues saben que todas dependen del combustible fósil petróleo y a escasez, tiran del carbón; por cierto, España dispone de una de las mayores reservas mundiales en su suelo. Y cierto es que, en caso de desabastecimiento petrolero, se utilizaría para la generación eléctrica de manera indiscutible para aliviar un colapso total. Quizás eso motive el poco interés real en la adaptación a otros modelos a los cuales no se les taza como alternativa viable, aunque si como negocio rentable.Por tanto, no se puede; es inviable, es una quimera. Pretender aupar modelos nuevos energéticos, bajo la tiranía de los mercados. NO, no se puede vivir en un mundo imaginario y, de que somos libres y que ciudadanos, esa es la labor que hacen los "progres/trolls" de introducir ese: llamémoslo "primado negativo", que nos hace vivir una realidad dopada.Cuando nuestras conquistas sociales se ven amenazadas por los que sostienen el poder real, que es el económico, y no eso que tildan de político. Es más, la nueva faceta de EXTERMINIO: ¡y quien la niega aún, no se entera de nada!... es otro de los peajes que exige "el gran hermano" y el poder de las trasnacionales que compran progres y paisillos (o los someten a la nueva fórmula de Estados fallidos) para la causa de reconversión de lo que fue en sí el capitalismo.

¿Cómo llamar al actual modelo?

En una situación como la actual, PENSAR, es el mayor acto revolucionario.

De ti depende, tú eliges (o quizás, de ti no dependa).

En un barranco de la Gran Canaria- Islas Canarias a 10 de julio de 2021.

Ramón Francisco González Hernández de la corriente GANA (Grupo Activo por una Nueva Alternativa).

