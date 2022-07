Medidas Ilegales

La guerra de sanciones y bloqueos contra otros países que lleva realizando el mundo occidental es un arma de destrucción masiva no contra los gobiernos u oligarquías de esos países sino precisamente contra los ciudadanos y personas del día a día como lo son los trabajadores.

Así queda demostrado en el caso de Cuba que las sanciones contra la isla no han producido lo esperado en años sin embargo el país prepotente continúa cegado y sigue aplicando sanciones que repercuten negativamente no en el régimen que no ha variado un ápice su postura sino el las personas de la base social con cortes de luz , pensiones, salarios, desabastecimiento de medicinas, etc..