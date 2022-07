Un disparo a la Espalda

En lugares de cierta influencia o poder en Ucrania se publicitaron estas noticias de las cuales no existe una veracidad y que finalmente no se pueden verificar como parte real de una guerra que si es real pero estos aspectos han sido podríamos decir "periodismo amarillo" por parte de elementos Ucranianos.

Ucrania hoy es un lugar de manipulación, distorsión, bloqueo y por ende deshumanización.

No hay nada creíble de lo que llegue desde allí a no ser que estemos in situ.

Terribles historias de asesinatos y violaciones masivas que finalmente no se pudieron corroborar y bueno si, estamos en guerra, y la guerra todo lo confunde

eso todo ampliado con la difusión mediática que se hace de cualquier conflicto con tal de generar odio hacia el invasor y por otro lado quien esta detrás del supuesto "protector del país invadido".

Claro , en estos lugares no disponemos de jurisdicción para corroborar estos "crímenes de guerra" al mejor estilo de "teniente Colombo" por tanto es imposible

la corroboración de estos hechos.

Pero si es anunciarle a día de hoy que el Sr Zelensky ese cómico y actor trata con sus socios occidentales de malvezar las realidades realizadas por los Rusos

en territorio Ucraniano y es un sr poco confiable para su propio pueblo ya que si hubiera disponido un poco de estimación hubiera rendido en un principio el país a cambio de evitar muertes absurdas de esas personas a las que dice que representa.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.