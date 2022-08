El fenómeno de concentración del capital , es decir la acumulación de poder

en pocas manos avanza hoy sin que para nada se pueda sentir afectado

por las crisis políticas, sociales, migratorias, energéticas , ecológicas y

demás.

La participación social , la cooperación , participación de las gentes en

la construcción de nuevas formas de sociedad hoy se reduce al mínimo

por no decir 0. Sólo hay pequeñas o grandes protestas que muchas

veces acaban violentamente y que con ello nada se avanza.

Es decir, la participación diaria , que es en lo que se basa la vida

política , de polis, ciudad, en un compromiso de construcción de

mantener unos valores sociales, educativos, sanitarios, públicos

del todo y para todos realmente hoy es 0.

Hay, como decíamos, estallidos sociales , pero después se van

apagando como una velita y nada más.

Estamos a punto de entrar en la era de los androides, es decir,

que cada vez habrá más tecnología sustituyendo a personas.

De no encontrar soluciones en breve , con estudios políticos,

sociales, con la participación de toda el área social las consecuencias

de esta nueva situación puede ser desastrosa.

La esclavitud o explotación de hoy es opaca, es decir, no

se puede detectar fácilmente al igual que en otras épocas

de sabia perfectamente quien era el esclavo y quien el

señor que mandaba a pie de látigo.

Por otro lado, al no estar la población en actitud activa

y de lucha por una serie de derechos , unos pocos hacen

lo que les viene en gana con unos muchos que hablan

y se quejan de que algo no funciona pero no se ponen

de acuerdo en nada.

La población está vendida y callada.

Los autónomos de hoy de los que tanto se habla en realidad

son falsos autónomos, porque han sido desposeídos de

medios de producción propios.

Aquí también influye el retroceso humano general en

cuanto a crear cosas nuevas, aparatos de trabajo

distintos , productos diferentes.

Se está no en situación de estancamiento sino en

un claro retroceso a todos los niveles.

Quizás pueda haber grupos a distintos niveles que

cuestionen el sistema pero al final viven de él y

no generan tampoco nada distinto. Con esto

me estoy refiriendo por ejemplo entre otros

a políticos en los que pareciera que quieren

un mundo nuevo pero no avanzan un palmo

porque al final es el sistema del capital el

que marca las pautas de comportamiento

social y ellos como empleados acatan para

no perder su posición social y dinero.

Es necesario construir desde abajo hacia arriba

en la medida en que cada uno pueda para

producir un escenario donde todos tengamos

cabida y no solo algunos. Desde arriba no se

puede hacer nada ya que todo va a depender

de los mercados y de que a ellos les vaya

bien.

La construcción la puede comenzar cada uno

de nosotros tejiendo un tejido social que hoy

no existe, poniéndose de acuerdo con otros,

promoviendo acciones, colaborando, exponiéndose

a nuevos cambios, situaciones, críticas, utilizando

armas como el coraje que para eso lo tenemos

como herramienta básica para avanzar. Por

supuesto desechando de una vez toda esa

falacia de elecciones porque en realidad no

elegimos a nadie sino que es el capital el que

está entre bambalinas y es el que gobierna

con un látigo sutil y psicológico.

Jesús Antonio Fernández Olmedo