DISA la primera discográfica de Canarias: discos de plástico tirados por todas partes

Yo mismo había visto volarse estos plásticos en días ventosos de los grandes camiones que transitan por la TF-1 procedentes o en dirección al centro logístico de Granadilla, lógicamente en todo aquel entorno es más fácil encontrarlos, pero la sorpresa (y el cabreo) fue mayúsculo cuando viendo las cosas que tira la gente desde los coches a la altura de Arico (impresionante) me encontré con decenas de estos plásticos en un sitio que no suelen limpiar mucho los de los multimillonarios contratos de limpieza de carreteras, muchas veces hasta los restos de conos rotos de mantenimiento aparecen junto con restos de luces de aviso, etc.

En fin, la denuncia pública de este desastre está hecha, también avisaremos a quien proceda a ver si les da por hacer algo para parar esto. Sorprende enormemente eso sí que en el propio disquito nos avisan de que debemos reciclar, tiene punto verde con lo que en principio nos están cobrando para que se recicle imagínense qué cara más dura, para que después aparezcan todos regados por ahí. Cómo es posible que lleguen a los centros de distribución, vean que se han caído y los repongan una y otra vez sin importarles en absoluto irlos dejando regados por ahí, tremendo.

noincineraciontenerife