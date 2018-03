Esa obra ya está terminada, o casi, algo les pasa porque en teoría debía estar rematada sobre el mes de noviembre de 2017 y en fin, no la acaban del todo ni a la de tres cuando Carlos Alonso anunció que estaría inaugurada para año nuevo. Pero a ver cómo hace usted para enterarse de algo de ese proyecto, que lo han modificado en secreto varias veces, cuando resulta que los que se dicen oposición en el Cabildo, los asamblearios de Podemos-Sí se puede, lo aplauden hasta con las orejas. Que se pregunta mucha gente, que está apuntada como 'simpatizante' que en qué círculo o en qué pirámide ha decidido esta gente apoyar eso o los 500 millones de euros para el túnel de Erjos. Vamos, que dónde están esas consultas populares en la red o en las plazas para que la gente exprese lo que piensa sobre las decisiones y los posicionamientos importantes que estos personajes mantienen en los plenos de las instituciones en los que prometieron actuar sólo como correa de transmisión de la opinión de la ciudadanía...

Pero una cosa sí que llama la atención cuando uno se mueve por allí, con el grueso de la obra concluido, y es que el supuesto sendero de cemento para las personas con movilidad reducida lo han situado justo al borde de un talud importante, donde son frecuentes los desprendimientos en forma de piedras y desde luego ramas e incluso árboles de la laurisilva, siempre ha sido así en Las Hiedras sólo que en ese tramo algunas cosas han cambiado a peor. Sí, en puntos concretos han levantado murallas de más de tres metros, por cierto muy mal construidas porque se desprenden piedras del propio muro, pero en los tramos donde han levantado esa impresentable pared que ha acabado con la impresionante biodiversidad del pequeño pie de monte que se había formado en ese margen por décadas, resulta que muchas de las piedras que caen rebotan y saltan hacia el sendero por el que supuestamente deben pasear personas con movilidad reducida, invidentes y demás. Y yo sé que ese Cabildo está lleno de ingenieros muy inteligentes y ahora también de políticos que, como Sabaté, escriben muchos libros y demás (y nos los recitan en los plenos al más puro estilo Paco Umbral) y dicen que el sendero de hormigón no se notará porque se cubre de tierrita y de arenita que, como todo el mundo sabe, es lo más adecuado para la seguridad de las personas con movilidad reducida. Hombre, de tierrita y arenita pero también de piedritas un poco más grandes y de ramas, que se plantea uno que si en todo caso no hubiera sido más seguro no tocar ese margen y hacer el sendero por el borde exterior de la pista debidamente protegido.

Pero ya les digo, doctores tiene la santa madre iglesia y ellos sabrán, yo sí les digo que todas estas cosas alguien las tiene que firmar y alguien se tiene que hacer responsable de llamar a la gente con algún tipo de dificultad, la que sea, a moverse por un sitio que en esas condiciones puede representar un peligro. Otra cosa es, que es lo que nosotros hemos sospechado siempre a la vista de lo ocurrido en Agua García y en El Tanque, donde se han hecho cosas parecidas y jamás nadie ha visto a alguien por ahí en silla de ruedas excepto el día de la inauguración, que todo esto sea una pantomima más para llevarse las perras y para tomarle de nuevo el pelo a las personas decentes que exigen mejoras en la movilidad reales, sólo que en esta ocasión con toneladas de hormigón por medio en un paraje único y con un daño al entorno con mayor biodiversidad de Europa de carácter irreversible. Y ese es el verdadero drama que cualquier personas puede observar, máxime cuando estamos en puertas de la primavera, a poco que continúe el sendero de Las Hiedras una vez rebasado el hormigón. Un espectáculo natural único del que no tienen derecho a disfrutar las personas con movilidad reducida según Coalición Canaria, PSOE y Podemos, que fíjense ustedes por donde ha sido el Partido Popular quien único ha dicho que la actuación le parecía inadecuada para un entorno como ese. ¡El mundo al revés!

