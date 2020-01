El polígono industrial de Granadilla continúa con su peligrosísimo humedal venenoso para la fauna

No es que en el sureste de Tenerife abunden los humedales, más bien al contrario, y especialmente las aves y fauna en general aprovechan estanques agrícolas, pequeños charcos en barrancos y demás para poder sobrevivir al larguísimo periodo sin lluvia de cada temporada, especialmente quizás estos últimos donde hemos llegado a una situación límite. De ahí que los rastros y huellas de aves, incluso los sonidos que salen de la vegetación que ha crecido en el entorno de la charca de residuos peligrosos, casi sin tratamiento, que el Polígono de Granadilla ha creado cerca de la costa, con el conocimiento de ATAN y Ben Magec que saben directamente de la situación porque a ellos les llegan los procedimientos y la situación en la que está la depuradora que no aparece después de más de 20 años; sean tantos y tan importantes también con la presencia de aves muertas. Pero aquí no pasa nada.