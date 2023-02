A MIS AMIGOS POLÍTICOS

No puedo empezar esta carta abierta, sin antes pedir disculpas a quienes se sientan ofendidos por ella. En primer lugar a los destinatarios por atreverme a llamarlos "amigos", ya que realmente eso es lo que siempre han sido para mí, desde hace muchos años. Y de forma especial a Pedro Anatael, con quien he luchado contra muchas barbaries en Tenerife, que está atravesando ciertos problemas de salud y debería dejarlo al margen, pero sé que él se molestaría si lo hago. Y al hermano Pueblo de Gran Canaria, ya que mi crítica va dirigida al Gobierno de Canarias, que es, sin duda, el máximo responsable de que esa justicia y equidad que reclamo, se hagan efectivas, ¡siempre!

Sé que soy muy reiterativo, pero ante lo que viene sucediendo en la Sanidad Pública en esta Isla, no me queda otra que reclamar que sea dotada como le corresponde. Los gobernantes parecen no querer enterarse, y esto es grave y aquí vuelvo a reiterar, que Tenerife es la Isla mayor y más poblada de Canarias, necesita mayores inversiones públicas, máxime cuando sus poblaciones están muy diseminadas. Estoy hablando de salud, y, por lo tanto, de calidad de vida. La Sanidad Pública es un pilar básico del Estado del Bienestar, y en Tenerife tenemos tanto derecho como cualquier español a disfrutarlo. Pero en Canarias, desconozco el motivo, se cierra el puño cuando hay que invertir en Tenerife y se abre si se trata de Gran Canaria, siendo ambas COCAPITALES de la Comunidad Autónoma.

Claro, el Gobierno de Canarias dirá que ellos no son los responsables de todo lo malo que le ha sucedido a la Isla de Tenerife en toda su historia. Y es cierto, si bien es verdad que en ésta última legislatura, 2019/2023, poco o nada se ha hecho para recuperar ese "equilibrio necesario" perdido entre ambas islas capitalinas, sino todo lo contrario. Hay que tener muy en cuenta y actuar en consecuencia, que nuestra Comunidad Autónoma la conforman sólo las dos Provincias Canarias, y apostar, deliberadamente o no, por una, termina hundiendo a la otra, como le viene sucediendo a Tenerife, que soporta la mayor parte del peso específico de su Provincia, también en Sanidad. Y esto hay que recuperarlo como sea, ¡YA!

Y para finalizar, un pequeño recorrido por la Sanidad Pública en Tenerife, que prácticamente repito de mis últimos escritos. Mientras que en Gran Canaria se invirtió fuertemente, para construir el "gran y muy avanzado" Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por el Hospital Nuestra Señora del Pino, en Tenerife se remozó su sinónimo, el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, muy limitado. Igual se hizo con el Hospital Universitario de Canarias. El del Norte y el del Sur, no avanzan como deberían, por lo que sus usuarios tienen que acudir a los anteriores con frecuencia, recorriendo bastantes kilómetros de distancia.

Y otras cositas que se suman. En estos días he tratado de buscar en Internet el Hospital Materno Infantil de Tenerife, que creo que será anexo al HUC y vean lo que he encontrado, no el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, que ya sabíamos, sino el "Hospital Universitario Materno-infantil de Canarias". Y pregunto, ¿es el mismo? Si es, que supongo que sí, ¿que finalidad tiene este cambio de nombre? No es nada normal que se pretenda encasillar con un nombre a todo el Archipiélago, como también han hecho con el nuevo Hospital Virtual de "Canarias", en vez de "Gran Canaria", y esto llega a cansar. Tampoco estoy de acuerdo con que el "de Canarias" del Hospital Universitario, si bien no existía aún la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuando se construyó. El Gobierno de Canarias tiene que impedir estos abusos, porque no proceden, son totalmente injustos y vejatorios, sobre todo en LO PÚBLICO. Un fuerte abrazo,

Cándido Quintana